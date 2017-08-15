 Abou’da umut yok – Fotomaç – 15 Ağustos 2017
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    15 Ağustos 2017, Salı
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    Abou’da umut yok

    Abou’da umut yok
    Soldado'dan sonra bir forvet transferi daha yapmayı düşünen F.Bahçe, eski Beşiktaşlı 'ı gündemine almıştı. Kamerunlu, bu hafta Porto'nun Tondela'yı 1-0 yendiği maçın golünü attı. Maç sonunda "Porto'da mutluyum ve buraya ait hissediyorum" şeklinde konuştu.
    1. 15 Ağustos 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:10
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