 Vardar startı – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Vardar startı

    Vardar startı
    İzmir'den önceki gece sabaha karşı dönen pazar gününü izinli geçirdi. Sarı-lacivertli oyuncular, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Makedonya'nın Vardar takımı ile perşembe günü deplasmanda oynayacağı ilk maçın hazırlıklarına bugün start verecek... Samandıra'da yapılacak antrenman sabah gerçekleştirilecek.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:46
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