 Tuttum sandım – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Tuttum sandım

    Tuttum sandım

    Tecrübeli eldiven Göztepe maçında yediği şanssız gole çok üzüldü. Kanarya’nın kaptanının “Topu tuttum sandım bir anda filelerde gördüm. Her şey üst üste geliyor” dediği öğrenildi.

    Fenerbahçe yeni sezonun açılış maçında 2-2'lik skorla Göztepe'ye takılırken yediği hatalı gollerle taraftarı üzdü. 90 dakika sonunda tecrübeli eldivenin soyunma odasında bir hayli üzgün olduğu öğrenildi. 35 yaşındaki kalecinin "Ya ben böyle bir hatayı nasıl yaparım. Normalde orada topu yumruklamam gerekiyordu. Tuttum sandım bir anda filelerde gördüm. Çok üzgünüm. Böyle gol yememem gerekiyordu" dediği kaydedildi.

    NASIL TOPARLANACAĞIM
    Yılların tecrübesi Volkan Demirel'in moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi. Tecrübeli eldivenin "Hakimiyetimdeki topu içeri attım. Hala böyle bir gol yediğime inanamıyorum. Hazırlık maçlarında da kötü goller yedim. Her şey üst üstü geliyor. Beni asıl üzen bu, nasıl toparlanacağımı bilmiyorum. Herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Takım arkadaşlarının, kaptanlarını teselli ettikleri de belirtildi.

    ÖZ GÜVENSİZ OYNADI
    Volkan Demirel maçın hemen başında yediği hatalı gol sonrası kalan dakikalarda öz güvensiz bir oyun sergiledi. Kendisine atılan geri pasları son 2 yılda ayağa oynamayı tercih eden 35 yaşındaki eldiven Göztepe maçında ise hep uzun kullandı. Öz güvensiz bir görüntü çizdi. Taraftarlar Volkan'ın ikinci golde de hatalı olduğunu, erken yattığını belirtti.

    KAMENİ: TAKILMA BÖYLE ŞEYLER OLUR
    Volkan Demirel'i teselli eden ilk isimlerden biri de onun dilinden belki de en iyi anlayan diğer kaleci Carlos Kameni oldu. Kamerunlu eldivenin "Biz kaleciyiz. Saha içinde yalnız insanlarız. Kariyerimizde zaman zaman böyle goller yeriz. Sen çok iyi bir kalecisin. Hata her zaman olur, kafana takma" dediği kaydedildi. Volkan'ın bu sözleri için yeni takım arkadaşına teşekkür ettiği kaydedildi.

    VARDAR MAÇINDA KALEDE DEĞİŞİM
    Teknik direktör Aykut Kocaman maç sonunda "Kalede bir değişim olacak mı?" sorusuna "Bunu her pozisyon için düşünüyorum" cevabını vermişti. Lig uzun bir maraton ancak Avrupa Ligi'nde Vardar mücadelesinin telafisi yok. Bu sebeple deneyimli hocanın, hazırlık maçlarında Volkan Demirel'e göre daha başarılı bir grafik çizen Carlos Kameni'yi Vardar'a karşı sahaya sürmesi bekleniyor.

    Emre BOL
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:59
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