Tuttum sandım
Tecrübeli eldiven Göztepe maçında yediği şanssız gole çok üzüldü. Kanarya’nın kaptanının “Topu tuttum sandım bir anda filelerde gördüm. Her şey üst üste geliyor” dediği öğrenildi.
NASIL TOPARLANACAĞIM
Yılların tecrübesi Volkan Demirel'in moralinin bir hayli bozuk olduğu belirtildi. Tecrübeli eldivenin "Hakimiyetimdeki topu içeri attım. Hala böyle bir gol yediğime inanamıyorum. Hazırlık maçlarında da kötü goller yedim. Her şey üst üstü geliyor. Beni asıl üzen bu, nasıl toparlanacağımı bilmiyorum. Herkesten özür dilerim" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Takım arkadaşlarının, kaptanlarını teselli ettikleri de belirtildi.
ÖZ GÜVENSİZ OYNADI
Volkan Demirel maçın hemen başında yediği hatalı gol sonrası kalan dakikalarda öz güvensiz bir oyun sergiledi. Kendisine atılan geri pasları son 2 yılda ayağa oynamayı tercih eden 35 yaşındaki eldiven Göztepe maçında ise hep uzun kullandı. Öz güvensiz bir görüntü çizdi. Taraftarlar Volkan'ın ikinci golde de hatalı olduğunu, erken yattığını belirtti.
KAMENİ: TAKILMA BÖYLE ŞEYLER OLUR
Volkan Demirel'i teselli eden ilk isimlerden biri de onun dilinden belki de en iyi anlayan diğer kaleci Carlos Kameni oldu. Kamerunlu eldivenin "Biz kaleciyiz. Saha içinde yalnız insanlarız. Kariyerimizde zaman zaman böyle goller yeriz. Sen çok iyi bir kalecisin. Hata her zaman olur, kafana takma" dediği kaydedildi. Volkan'ın bu sözleri için yeni takım arkadaşına teşekkür ettiği kaydedildi.
VARDAR MAÇINDA KALEDE DEĞİŞİM
Teknik direktör Aykut Kocaman maç sonunda "Kalede bir değişim olacak mı?" sorusuna "Bunu her pozisyon için düşünüyorum" cevabını vermişti. Lig uzun bir maraton ancak Avrupa Ligi'nde Vardar mücadelesinin telafisi yok. Bu sebeple deneyimli hocanın, hazırlık maçlarında Volkan Demirel'e göre daha başarılı bir grafik çizen Carlos Kameni'yi Vardar'a karşı sahaya sürmesi bekleniyor.
Emre BOL
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 03:59
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
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