 'Türkiye’ye git!' – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    'Türkiye’ye git!'

    'Türkiye’ye git!'

    Fransız basını, PSG Sportif Direktörü Antero Henrique'nin 'ya Türkiye'ye gitmesi için baskı yaptığını itiraf ettiğini bildirdi.

    Henrique'nin birkaç haftadır 'ya 'Türkiye'ye gitmelisin' şeklinde telkinlerde bulunarak, 'Oraya gitmeni öneririm. Senin için iyi bir lig' dediği ancak yıldız oyuncunun bu sözlere rağmen Türkiye'ye gitme seçeneğini düşünmediği vurgulandı. 30 yaşındaki oyuncuyu özellikle Fenerbahçe'nin çok istediği de iddia edildi.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:59
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