 Trabzon’a karşı sahada – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Trabzon’a karşı sahada

    Trabzon’a karşı sahada

    Zenit Başkanı Sergei Fursenko, için Trabzonspor'un iddialarının asılsız olduğunu belirterek, "Türk menajerler, Trabzonspor ile pazarlık yapmış olabilir ama Giuliano, F.Bahçe'ye gitmek istedi" dedi.

    Zenit'in Trabzon'a gönderdiği belgede "Bir başka Türk kulübü ile de görüşüyoruz" ibaresinin yer almasının FIFA'dan ceza gelme ihtimalini azalttığı bildirildi. F.Bahçe 4 yıllık imza attırdığı sambacının lisansını çıkarıp, Trabzonspor maçı kadrosuna alacak.

    10'UN ADRESİ YİNE BREZİLYA
    Kanarya, 'nun takıma katılışıyla, Alex de Souza ve Diego Ribas'ın ardından ofansif orta saha tercihini yine Brezilyalı futbolculardan yana kullandı. Arjantinli Ortega'yı 2002'de transfer eden sarı-lacivertli takım, bu oyuncudan sonra Brezilyalılar dışında yabancı "10 numara" takviyesi yapmadı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:25
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