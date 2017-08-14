 Tek teselli Valbuena – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Tek teselli

    Tek teselli Valbuena

    Sezonun ilk maçında 2 puan bırakan ve genel olarak vasat bir görüntü çizen Fenerbahçe'de Mathieu 'nın performansı ise yüzleri güldürdü.

    Büyük ümitlerle transfer edilen Fransız yıldız, Göztepe önünde sahanın en fazla başarılı çalım (5 kez) atan oyuncusu olurken, kazanma azmi ve girdiği 11 ikili mücadeleyi kazanarak da alkış aldı. Aykut Kocaman'ın transferini özellikle istediği tecrübeli oyuncu için, "Daha bu başlangıç. Takıma tam alıştığında kalitesiyle sezona damgasını vuracaktır. Ondan çok şey bekliyorum" dediği öğrenildi.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:59
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