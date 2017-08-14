 Skrtel: Neden sevineyim ki! – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Skrtel: Neden sevineyim ki!

    Skrtel: Neden sevineyim ki!

    maçında attığı golle 1 puanı getiren yine de keyifsiz.

    Takım arkadaşlarının tebrik ettiği Slovak futbolcu "Ben hiç mutlu değilim. Benim işim gol atmak değil, gol yedirmemek. Biz 2 gol yedik. Bu sebeple attığım gol beni mutlu etmedi. Onun için attığım gole sevinmiyorum, yediklerimize üzülüyorum" diye konuştu. Valbuena'nın kestiği topta kafayla gol atmıştı.

    1 PUANI KURTARDI
    Slovak basını 'in golüne geniş yer ayırdı. Haber siteleri, milli takım oyuncularının kafayla attığı golün videosunu paylaşırken tecrübeli futbolcunun takımın en iyilerinden biri olduğunu belirttiler. Slovak basınında "'nin 1 puan aldığı gecede takımın en iyisi Martin'di. Kafayla bir gol attı, bir tane de kaçırdı" ifadeleri yer aldı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:08
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