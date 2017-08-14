Skrtel: Neden sevineyim ki!
Göztepe maçında attığı golle 1 puanı getiren Martin Skrtel yine de keyifsiz.
1 PUANI KURTARDI
Slovak basını Martin Skrtel'in golüne geniş yer ayırdı. Haber siteleri, milli takım oyuncularının kafayla attığı golün videosunu paylaşırken tecrübeli futbolcunun takımın en iyilerinden biri olduğunu belirttiler. Slovak basınında "Fenerbahçe'nin 1 puan aldığı gecede takımın en iyisi Martin'di. Kafayla bir gol attı, bir tane de kaçırdı" ifadeleri yer aldı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:08
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
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