 Salih Uçan kiralık gidiyor – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    kiralık gidiyor

    Salih Uçan kiralık gidiyor

    F.Bahçe'nin genç yeteneği Antalyaspor'a kiralanıyor.

    Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen 23 yaşındaki kiralık olarak gönderiliyor. Büyük umutlarla Roma'ya transfer olan ancak orada da beklenen futbolu sahaya yansıtamayan Salih Uçan bu kez Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor yolunda.

    RIZA ÇALIMBAY İSTİYOR
    Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Salih'in transferinin gerçekleşmesi için bizzat yönetimden talep ettiği belirtildi. Yeni sezona iddialı bir takım kuran Akdeniz ekibi, sarı lacivertli yönetimle her an anlaşabilir.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 09:05
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