Salih Uçan kiralık gidiyor
F.Bahçe'nin genç yeteneği Salih Uçan Antalyaspor'a kiralanıyor.
Fenerbahçe'de bekleneni veremeyen 23 yaşındaki Salih Uçan kiralık olarak gönderiliyor. Büyük umutlarla Roma'ya transfer olan ancak orada da beklenen futbolu sahaya yansıtamayan Salih Uçan bu kez Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor yolunda.
RIZA ÇALIMBAY İSTİYOR
Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın Salih'in transferinin gerçekleşmesi için bizzat yönetimden talep ettiği belirtildi. Yeni sezona iddialı bir takım kuran Akdeniz ekibi, sarı lacivertli yönetimle her an anlaşabilir.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:05
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Giuliano gerçekleri
Toplam 1
Yorum
Zart onundeki maclara baksin yasin bey.konusmasinda fifanin kurallarini bilemeyiz diyen birinden bu aciklama gayet normal! Ogrensin tekrar gelsin
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Çebi'den Öztürk'e çok sert sözler!
Toplam 7
Yorum
deme öle sonra size kümede tutmak için 40 takla atıyolar :D :D ama size yaramıyo :D :D ağlamayın boşuna :D
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 28
Yorum
BEŞİKTAŞ inseydiniz ya tekrar sahaya şehir magandaları Traore de büyük geçmiş olsun inşallah en kısa zamanda döner...
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