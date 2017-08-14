 Prödl önerisi – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Prödl önerisi

    Prödl önerisi

    Stopere takviye yapacak olan Fenerbahçe'ye menajerlerin Avusturyalı 'u da önerdiği iddia edildi...

    1.94 boyundaki oyuncu, Premier Lig takımlarından Watford'da forma giyiyor. Daha önce Werder Bremen ve Sturm Graz'da da oynayan Prödl'ın piyasa değeri 4 milyon euro. Menajerlerin, "İsterseniz, Prödl'ı hemen getirebiliriz" mesajını da gönderdikleri ifade edildi.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:05
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