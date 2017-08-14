Prödl önerisi

Stopere takviye yapacak olan Fenerbahçe'ye menajerlerin Avusturyalı Sebastian Prödl'u da önerdiği iddia edildi...

1.94 boyundaki oyuncu, Premier Lig takımlarından Watford'da forma giyiyor. Daha önce Werder Bremen ve Sturm Graz'da da oynayan Prödl'ın piyasa değeri 4 milyon euro. Menajerlerin, "İsterseniz, Prödl'ı hemen getirebiliriz" mesajını da gönderdikleri ifade edildi.