Lucescu, Samandra'ya geliyor

Rumen çalıştırıcı, kritik milli maçlar öncesi kulüp teknik adamlarıyla buluşup, fikir alışverişinde bulunmasına bir yenisini eklemiş olacak. Lucescu'nun Fenerbahçe'den sonra Tudor ve Şenol Güneş ile de biraraya geleceği öğrenildi.