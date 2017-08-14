Lucescu, Samandra'ya geliyor
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, meslektaşı Aykut Kocaman ve teknik ekibiyle görüşmek için yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelecek.
Rumen çalıştırıcı, kritik milli maçlar öncesi kulüp teknik adamlarıyla buluşup, fikir alışverişinde bulunmasına bir yenisini eklemiş olacak. Lucescu'nun Fenerbahçe'den sonra Tudor ve Şenol Güneş ile de biraraya geleceği öğrenildi.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 12:47
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Durica’nın paylaşımı olay oldu
Toplam 4
Yorum
.. disleri guzelmis
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'Türkiye’ye git!'
Toplam 6
Yorum
Ali Kayacı Aman o bizi istemiyorsa biz ne diye burnunu büyütüyoruzki. Gelmezse gelmesin.
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"Trabzon'da resmen katledildik"
Toplam 9
Yorum
hkm Hakeme bravo..maçı bitirdi.3 puanı ts aldı.Vicdanı rahattır.Ts de iyi ağırlamıştır.
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