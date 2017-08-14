 Lucescu, Samandra'ya geliyor – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Lucescu, Samandra'ya geliyor

    Lucescu, Samandra'ya geliyor

    A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, meslektaşı Aykut Kocaman ve teknik ekibiyle görüşmek için yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelecek.

    Rumen çalıştırıcı, kritik milli maçlar öncesi kulüp teknik adamlarıyla buluşup, fikir alışverişinde bulunmasına bir yenisini eklemiş olacak. Lucescu'nun Fenerbahçe'den sonra Tudor ve Şenol Güneş ile de biraraya geleceği öğrenildi.

    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 12:47
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