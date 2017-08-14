Lucescu, Samandıra'ya geliyor
A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Mircea Lucescu, meslektaşı Aykut Kocaman ve teknik ekibiyle görüşmek için yarın Samandıra Can Bartu Tesisleri'ne gelecek.
Rumen çalıştırıcı, kritik milli maçlar öncesi kulüp teknik adamlarıyla buluşup, fikir alışverişinde bulunmasına bir yenisini eklemiş olacak. Lucescu'nun Fenerbahçe'den sonra Tudor ve Şenol Güneş ile de biraraya geleceği öğrenildi.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:41
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Aboubakar, F.Bahçe yolunda
Toplam 25
Yorum
forever1903 kesinlikle iyi forvet bizde kalmasini cok isterdim, ama fenerin sisteminde cok verimli olamaz, sürekli ofansif oynayan takimlarda is yapar
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Asamoah en geç cuma geliyor...
Toplam 9
Yorum
Melih Gerçekten mükemmel bir oyuncu gelsin tutamazlar bu sene bizi kadro efsane oldu
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Asamoah en geç cuma geliyor...
Toplam 9
Yorum
t66 müthiş transferler bize bu mutlulugu yasatan kimin eli varsa Allah razı olsun....
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