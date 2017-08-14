Kırılgan takımız
Aykut Kocaman, takımın ‘gol yedikten’ ve özellikle ‘geriye düştükten’ sonra oyunu çevirmekte zorlandığını belirtip, “Öncelikle bu kırılgan yapıyı değiştirmeliyiz” dedi.
GALİBİYETE ATAK YAPMALIYIZ
"Maçlar olacak. Gol de yiyeceğiz, geriye de düşeceğiz. Hatta bazen 2 farklı yenik de olabiliriz. Bu anlarda kırılmamamız, mutlaka galibiyete doğru atak yapmamız lazım. Ama Göztepe karşısında çok kırılgan olduğumuzu gördüm. Öncelikle çözmemiz gereken sorun bu."
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:49
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
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