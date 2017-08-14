 Kırılgan takımız – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Kırılgan takımız

    Kırılgan takımız

    , takımın ‘gol yedikten’ ve özellikle ‘geriye düştükten’ sonra oyunu çevirmekte zorlandığını belirtip, “Öncelikle bu kırılgan yapıyı değiştirmeliyiz” dedi.

    Göztepe karşısında maça iyi başlayan Fenerbahçe, Alper Potuk'la öne geçtikten 3 dakika sonra beraberlik golünü yiyince demoralize olmuştu. İkinci yarıda ise geriye düşen ve Skrtel'in kafa golüyle ancak beraberliği kurtarabilen sarı- lacivertli ekipte teşhisi koydu. Tecrübeli çalıştırıcının, kurmayları ile yaptığı değerlendirmede, "Çok kırılgan bir takımız. Bu da geçmişten kalan özgüven eksiğinden kaynaklanıyor. Bunu düzeltmek zorundayız" dediği ve şu ifadeleri kullandığı öğrenildi:

    GALİBİYETE ATAK YAPMALIYIZ
    "Maçlar olacak. Gol de yiyeceğiz, geriye de düşeceğiz. Hatta bazen 2 farklı yenik de olabiliriz. Bu anlarda kırılmamamız, mutlaka galibiyete doğru atak yapmamız lazım. Ama Göztepe karşısında çok kırılgan olduğumuzu gördüm. Öncelikle çözmemiz gereken sorun bu."
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:49
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