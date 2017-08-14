 Gomez müjdesi – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Gomez müjdesi

    Gomez müjdesi

    İtalyan ekibi ve Paraguaylı oyuncu ile yapılan görüşmelerde ufak pürüzlerin kaldığı belirtildi. Transferin birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.

    Orta sahaya Giuliano'yu forvete ise Roberto Soldado'yu transfer eden Fenerbahçe, stoper konusunu da çözmek üzere... Sarı-lacivertli takım, uzun süredir görüşme halinde olduğu 'i bitme aşamasına getirdi. Simon Kjaer'in takımdan ayrılması sonrasında harekete geçen yönetimin, Milan ve Paraguaylı savunmacı ile yaptığı görüşmelerde ufak pürüzlerin kaldığı, transferin, birkaç gün içerisinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyurulacağı ifade edildi.

    NEUSTADTER'E YOL GÖRÜNEBİLİR
    transferinin ardından Roman Neustadter'in takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Rus savunmacı ile ülkesinden Spartak Moskova yakından ilgileniyor. Gomez'in gelmesi halinde ilk 11'deki yerini kaybedecek olan Roman'ın da Rusya'ya dönmeye sıcak bakabileceği dile getirildi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın ise uygun şartlı bir stoper daha alınması halinde Neustadter'in gidişine onay vereceği ifade edildi.

    DEFANSTA TAM BİR JOKER
    Gustavo Gomez henüz 24 yaşında. 1.85 boyundaki Paraguaylı, İtalyan ekibine, Arjantin'in Lanus takımından geçen yıl 8.5 milyon euro'ya transfer oldu. Serie A'da 18 maça çıkan oyuncu 4 sarı kart gördü. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sağ ve sol stoper oynayabilen genç savunmacı, ihtiyaç duyulması halinde kenar bek olarak da görev alabiliyor.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 04:01
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