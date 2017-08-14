Gomez müjdesi
İtalyan ekibi ve Paraguaylı oyuncu ile yapılan görüşmelerde ufak pürüzlerin kaldığı belirtildi. Transferin birkaç gün içinde resmen açıklanması bekleniyor.
NEUSTADTER'E YOL GÖRÜNEBİLİR
Gustavo Gomez transferinin ardından Roman Neustadter'in takımdan ayrılabileceği belirtiliyor. Rus savunmacı ile ülkesinden Spartak Moskova yakından ilgileniyor. Gomez'in gelmesi halinde ilk 11'deki yerini kaybedecek olan Roman'ın da Rusya'ya dönmeye sıcak bakabileceği dile getirildi. Teknik direktör Aykut Kocaman'ın ise uygun şartlı bir stoper daha alınması halinde Neustadter'in gidişine onay vereceği ifade edildi.
DEFANSTA TAM BİR JOKER
Gustavo Gomez henüz 24 yaşında. 1.85 boyundaki Paraguaylı, İtalyan ekibine, Arjantin'in Lanus takımından geçen yıl 8.5 milyon euro'ya transfer oldu. Serie A'da 18 maça çıkan oyuncu 4 sarı kart gördü. Kulübüyle 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Sağ ve sol stoper oynayabilen genç savunmacı, ihtiyaç duyulması halinde kenar bek olarak da görev alabiliyor.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 04:01
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''Burak'ın katkısıyla kazandık''
Toplam 1
Yorum
Q 7 DUYDUM Kİ ERSUN EFENDİ RODEYAGAYI MALATYAYA SATTIRIYORMUŞSUN. ŞUNU IYI BILKI RODEYAGAYI SATANI BIZDE SATARIZ AKLINI BAŞINA AL
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Konyaspor'un yıldızının ayağı kırıldı
Toplam 21
Yorum
Nevzat istanbul zibitileriiiii Ts olunca ahkam kesiliyorsunuz yusufun ayagina basan guaresmayi o zaman görmediniz at gözlügümü var
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Trabzon, Eren için ayakta
Toplam 3
Yorum
ayhan fufbolu ve tataftarlıgı boş verelim turkıye cumhuriyeti icin 15 yasında canını vermiş bu guzel kardesimize herkez bi fatiha ve allah rahmet
Gomez müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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