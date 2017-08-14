Giuliano mu Soldado mu?
UEFA Avrupa Ligi Play-off turu ilk maçı olan Vardar deplasmanında son transferlerden Soldado veya Giuliano'dan birini oynayabilecek duruma gelecek
Geçtiğimiz günlerde Miroslav Stoch ile yolları ayıran Fenerbahçe, Slovak futbolcunun yerine UEFA listesine bir oyuncu yazdırabilecek. Sarı Lacivertli ekipte Soldado'ya nazaran daha hazır ve fit durumda bulunan Giuliano'nun listeye yazılması ve Vardar maçlarının kadrosuna alınması bekleniliyor.
ORTALIĞI KARIŞTIRAN ZENİT SPORTİF DİREKTÖR'Ü CONSTANTINE
Fenerbahçe'nin olaylı Giuliano transferinin sır perdesi yavaş yavaş kalkıyor. Sarı lacivertli ekip Brezilyalı futbolcunun transferinde Trabzonspor ile karşı karşıya kalıp transferin çıkmaza girme tehlikesiyle yüzleşmişti. Tüm bu yaşanan karmaşanın kaynağının Zenit Sportif Direktörü olan Constantine olduğu ortaya çıktı. Constantine Türkiye'de bazı menajerleri arayarak Giuliano'ya Fenerbahçe'nin resmi teklif yaptığını, başka kulüplerin de bu futbolcuyu isteyebileceğini belirtti. Bunun üzerine bu menajerler de Brezilyalı orta saha oyuncusunu Trabzonspor'a teklif ettiler. Fakat Guiliano'nun Fenerbahçe'de oynamak konusundaki kararlı tutumu bu transferin Fenerbahçe lehinde bitmesini sağladı.
ROMAN NEUSTADTER'E SAHTE TEKLİF
Bu arada geçtiğimiz günlerde Roman Neustadter'e Spartak Moskova'nın bulunduğu iddia edilen transfer teklifi sahte çıktı. Bazı menajerlerin Moskova kulübü adına hazırladığı anlaşılan sahte teklif Fenerbahçe'ye ulaştırıldı. Yapılan incelemeler sonrasında Sarı Lacivertli kulüp bu teklifin gerçek olmadığını tespit etti. Menajerle ilgili soruşturma başlatıldı.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 13:23
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Tuttum sandım
Toplam 35
Yorum
TARFTAR SEN TUTANA KADAR BİZ LİGE ÇOKTAN VEDA EDECEĞİZ. EN İYİSİ BIRAK BURDA KALEYİ
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Yeni transfer Giuliano idmanda
Toplam 5
Yorum
Fb Takım ruhsuz oynuyor takımın bir ateşliyici ruha ihtiyacı var . Bize bir tuncay gerek
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Yeni transfer Giuliano idmanda
Toplam 5
Yorum
cennetıye dıncer bence cok yanılıyorsn oncekı FENERBAHCE yok artık bence ve TEKNIK DIREKTOKTURUMUZE GUVENEREKTEN INANAIYORUM COK İŞLER YAPACAZ GORECEKSIN
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