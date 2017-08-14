Feyenoord’da 11’e giremez !

Efsane yıldız, "Van Persie şu anda Feyenoord'da ilk 11'e giremez. Fiziksel durumunda soru işaretleri var. İyi günleri bitti. Transferi mantıklı değil" ifadelerini kullandı. Feyenoord'un teknik patronu Van Bronckhorst ise Van Persie'yi istediğini ancak sözleşmesini feshederek gelmesi gerektiğini söyledi. Robin, Göztepe maçında 68'de yerini Ahmethan'a bırakmıştı.