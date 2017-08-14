 Fenerbahçeli oyuncuya sahte teklif – Fotomaç – 14 Ağustos 2017
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    14 Ağustos 2017, Pazartesi
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    Fenerbahçeli oyuncuya sahte teklif

    Fenerbahçeli oyuncuya sahte teklif
    Geçtiğimiz günlerde Roman Neustadter'e Spartak Moskova'nın bulunduğu iddia edilen transfer teklifi sahte çıktı. Bazı menajerlerin Moskova kulübü adına hazırladığı anlaşılan sahte teklif Fenerbahçe'ye ulaştırıldı. Yapılan incelemeler sonrasında Sarı Lacivertli kulüp bu teklifin gerçek olmadığını tespit etti. Menajerle ilgili soruşturma başlatıldı.
    1. 14 Ağustos 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 15:40
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