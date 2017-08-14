Fenerbahçeli oyuncuya sahte teklif

Geçtiğimiz günlerde Roman Neustadter'e Spartak Moskova'nın bulunduğu iddia edilen transfer teklifi sahte çıktı. Bazı menajerlerin Moskova kulübü adına hazırladığı anlaşılan sahte teklif Fenerbahçe'ye ulaştırıldı. Yapılan incelemeler sonrasında Sarı Lacivertli kulüp bu teklifin gerçek olmadığını tespit etti. Menajerle ilgili soruşturma başlatıldı.