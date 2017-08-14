Fenerbahçeli oyuncuya sahte teklif
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:40
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Galatasaray'da Divan harareti!..
Toplam 6
Yorum
ultraslaan bırakın GALATASARAY'I karıştırma haberlerini DÜN AKŞAM VERİLEN O ABES PENALTIYI YAZIN!!!! GALATASARAYA VERİLMİŞ OLSA ORTALIK AYAĞA KALKARDI
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Giuliano mu Soldado mu?
Toplam 4
Yorum
Isimsiz Iyide madem bu adam fb istiyorduda neden ts baskanina beni alin diye video cekip yolluyor birde burdan dusunun
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Tuttum sandım
Toplam 39
Yorum
FUTBOL USA SABRI'YE BAKIYODU GOLU YEDI.
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