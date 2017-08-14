Aboubakar, F.Bahçe yolunda
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Vincent Aboubakar'ı kadrosuna katmak için girişimlerini arttırdı.
Aziz Yıldırım'ın 4 takviye daha olacak demesinin ardından kadrosuna Roberto Soldado ile Giuliano'yu katan sarı lacivertliler gözünü Vincent Aboubakar'a çevirdi. Neustadter'den gelecek parayı Aboubakar transferinde kullanmayı planlayan F.Bahçe, oyuncunun yüzde 65'ine sahip olan Lorient'e 6 milyo Euro, Porto'ya ise 2 milyon Euro telkif edecek.
Kamerunlu futbolcu,Beşiktaş'ın bitiremediği transfer için F.Bahçe yönetimi kesenin ağzını açtı. Beşiktaş Lorient'i daha az bir rakama ikna edemedği için transferden vazgeçmişti. F.Bahçe'nin ise bu rakamı vermeye hazır olduğu belirtildi.
- 14 Ağustos 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:44
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Kırılgan takımız
Toplam 9
Yorum
genç fb aykut hoca demirel souza ve persie sahada bi iş yapamadı. 2 goldede hataları çok.2-0 kazanılacak maçı evirdi çevirdi 2-2 yaptı yahlış 11
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G.Saray’da bırakacak!
Toplam 13
Yorum
CIM BOM BOM TABI KI GS DA BIRAKIR - BASKA TAKIMDA BU PARAYI BULAMAZ - BASKA TAKIMA GIDEMEZ HEM YOKSA HERKES GÖRÜR KAC PARAYA OYNAR DIYE - AYNI SNEIJDER
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G.Saray’da bırakacak!
Toplam 13
Yorum
fatih selçuk la mslera arasında fazla maaş farkı yok.ikisi de yüksek ama birisi canla başla mücadele ediyor kurtarıyor.diğeri ortasahayı çökertti.
Aboubakar, F.Bahçe yolunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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