 Volkan’dan hediye gol – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Volkan’dan hediye gol

    Volkan’dan hediye gol

    Sezona Göztepe deplasmanında giren F.Bahçe, maçın başında Alper'in golüyle öne geçmesinden sadece 3 dakika sonra kaleci Volkan'ın hediye golüyle rakibine yakalandı.

    Göztepe atağında Castro'nun ceza alanı dışından çektiği şutu rahatlıkla kontrol edebilecekken uçarak plonjon yapmayı tercih eden Volkan'ın ellerinden kaçırdığı top ağlara gitti.

    KAMENİ OYNAMALI
    Sarı-lacivertli taraftarlar, hatalı gol yiyen Volkan'ı oynatan teknik direktör Aykut Kocaman'ı da eleştirirken, kaleyi artık Carlos Kameni'nin koruması gerektiğini vurguladılar. Taraftarın Twitter'dan yaptığı bazı yorumlar şöyle:

    -Volkan Demirel şu an futbolu bırakıyorum desen kimsenin sesi çıkmaz.
    -Şu hata yapılamaz!
    -Bir kaleci takımı şampiyon da eder rezil de eder.
    -Volkan bu tarz golleri çok yiyor.
    -Yeni transfer yapıyorsun hâlâ Volkan oynuyor.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:57
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Volkan’dan hediye gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.