Volkan’dan hediye gol

Sezona Göztepe deplasmanında giren F.Bahçe, maçın başında Alper'in golüyle öne geçmesinden sadece 3 dakika sonra kaleci Volkan'ın hediye golüyle rakibine yakalandı.

Göztepe atağında Castro'nun ceza alanı dışından çektiği şutu rahatlıkla kontrol edebilecekken uçarak plonjon yapmayı tercih eden Volkan'ın ellerinden kaçırdığı top ağlara gitti.



KAMENİ OYNAMALI

Sarı-lacivertli taraftarlar, hatalı gol yiyen Volkan'ı oynatan teknik direktör Aykut Kocaman'ı da eleştirirken, kaleyi artık Carlos Kameni'nin koruması gerektiğini vurguladılar. Taraftarın Twitter'dan yaptığı bazı yorumlar şöyle:



-Volkan Demirel şu an futbolu bırakıyorum desen kimsenin sesi çıkmaz.

-Şu hata yapılamaz!

-Bir kaleci takımı şampiyon da eder rezil de eder.

-Volkan bu tarz golleri çok yiyor.

-Yeni transfer yapıyorsun hâlâ Volkan oynuyor.