Volkan’dan hediye gol
Sezona Göztepe deplasmanında giren F.Bahçe, maçın başında Alper'in golüyle öne geçmesinden sadece 3 dakika sonra kaleci Volkan'ın hediye golüyle rakibine yakalandı.
KAMENİ OYNAMALI
Sarı-lacivertli taraftarlar, hatalı gol yiyen Volkan'ı oynatan teknik direktör Aykut Kocaman'ı da eleştirirken, kaleyi artık Carlos Kameni'nin koruması gerektiğini vurguladılar. Taraftarın Twitter'dan yaptığı bazı yorumlar şöyle:
-Volkan Demirel şu an futbolu bırakıyorum desen kimsenin sesi çıkmaz.
-Şu hata yapılamaz!
-Bir kaleci takımı şampiyon da eder rezil de eder.
-Volkan bu tarz golleri çok yiyor.
-Yeni transfer yapıyorsun hâlâ Volkan oynuyor.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:57
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
Volkan’dan hediye gol haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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