 Volkan-Sabri tokalaşmadı – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Volkan-Sabri tokalaşmadı

    Volkan-Sabri tokalaşmadı
    F.Bahçe'nin kaptanı Volkan ve Göztepe'nin G.Saray'dan transfer ettiği sağ bek bir kez daha karşı karşıya geldi. Geçen sezon F.Bahçe-G.Saray derbisinde gerginlik yaşayan iki kaptan, birbirleriyle tokalaşmadı. Volkan, 20 Kasım 2016'da Kadıköy'de 2-0 kazandığı karşılaşma sonrası Sabri'ye "Cesaretin varsa burada üçlü çektir" demişti.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:16
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