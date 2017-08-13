 'Şehitlerimiz kalbimizde' – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    'Şehitlerimiz kalbimizde'

    'Şehitlerimiz kalbimizde'
    Göztepe'nin cezası nedeniyle sarı-kırmızılı taraftarların izleyemediği müsabakaya karşılaşmanın hakemleri ve iki takımın futbolcuları birlikte "Şehitlerimizi saygıyla anıyoruz #iyikivarsınEren" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca karşılaşmadan önce Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan 16 yaşındaki Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:49
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