Trabzonspor adına gün içinde açıklama yapan yetkililer, "Giuliano için Zenit ile anlaştık. Şimdi oyuncuyla görüşeceğiz. Anlaşma sağlarsak transfer bitecek" dediler. Yönetici Gökhan Saral, "Şimdi onlar düşünsün" tweeti attı. Ancak son gülen F.Bahçe oldu.