 Persie’den hayır yok! – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Persie’den hayır yok!

    Persie’den hayır yok!
    Sakatlığı geçen Van Persie ilk 11'de sahaya çıkarken etkili olamadı. Hollandalı yıldızın ilk yarıda bir kafa şutunda top direği sıyırırken, ikinci yarıdaki frikiği ise sonuçsuz kaldı. Persie, 68'de yerini Ahmethan'a bıraktı.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:37
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