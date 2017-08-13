Özlem bitecek
Fenerbahçe’nin deneyimli hocası, ilk 9 haftada şampiyonluk yarışında olacaklarını düşündüklerini belirterek, “Şampiyonluk, basit gol yememekten de geçiyor” dedi
Kayıplar olacaktır, bundan sonra da olabilir" dedi.
BASİT GOLLER
Kocaman, "Gol sayımız 70 olur mu bilmem ama şampiyonluk basit gol yememekten de geçiyor" değerlendirmesinde bulundu.
Tecrübeli teknik adam, hatalı goller sonrası kalede değişiklik düşünüp düşünmediği sorusuna ise, "Bizim işimiz doğru zamanda doğru oyuncuları oynatmak. Bundan sonra da buna dikkat etmeye çalışacağız" yanıtını verdi.
1547 GÜN SONRA
Fenerbahçe , 2017-18 sezonunu Göztepe beraberliği ile açarken teknik direktör Aykut Kocaman da 1547 gün sonra sarı-lacivertlilerin başında lig maçına çıktı. 2012-2013 sezonunda ayrıldığı Kanarya'nın başına tekrar geçen Kocaman son lig maçına 18 Mayıs 2013'te Karabükspor deplasmanında çıkmıştı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:53
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
Özlem bitecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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