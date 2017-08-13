 Özlem bitecek – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Özlem bitecek

    Özlem bitecek

    Fenerbahçe’nin deneyimli hocası, ilk 9 haftada şampiyonluk yarışında olacaklarını düşündüklerini belirterek, “Şampiyonluk, basit gol yememekten de geçiyor” dedi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü , ilk 9 hafta şampiyonluk yarışında olacaklarını düşündükleri rakiplerle oynayacaklarını, bu 9 maçın içindeki Göztepe maçını da kayıpsız geçmek istediklerini ancak bunu gerçekleştiremediklerini söyledi. Maça güzel bir golle başladıklarını ancak santra yapıldıktan sonra adeta topa dokunmadan gol yediklerini, katılan oyuncularla üstün bir kadrolarının olduğunu belirten Kocaman, "Bu sene şampiyon olacağız biz. Şampiyon olmak için her türlü çabayı göstereceğiz, şampiyon olacağız.
    Kayıplar olacaktır, bundan sonra da olabilir" dedi.

    BASİT GOLLER

    Kocaman,     "Gol sayımız 70 olur mu bilmem ama şampiyonluk basit gol yememekten de geçiyor" değerlendirmesinde bulundu.
    Tecrübeli teknik adam, hatalı goller sonrası kalede değişiklik düşünüp düşünmediği sorusuna ise, "Bizim işimiz doğru zamanda doğru oyuncuları oynatmak. Bundan sonra da buna dikkat etmeye çalışacağız" yanıtını verdi.

    1547 GÜN SONRA

    Fenerbahçe , 2017-18 sezonunu Göztepe beraberliği ile açarken teknik direktör Aykut Kocaman da 1547 gün sonra sarı-lacivertlilerin başında lig maçına çıktı. 2012-2013 sezonunda ayrıldığı Kanarya'nın başına tekrar geçen Kocaman son lig maçına 18 Mayıs 2013'te Karabükspor deplasmanında çıkmıştı.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:53
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