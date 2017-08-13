Ofsayt tartışması

F.Bahçe'nin ilk golünde ofsayt tartışmaları yaşandı. 5. dakikada Alper Potuk'un golü öncesinde Mehmet Topal'ın İsmail Köybaşı'na attığı pas ofsayt tartışmalarına neden oldu. Orta sahada topla buluşan Topal, savunma arkasına koşu yapan İsmail'e pasını çıkarırken, İsmail'in pozisyonu kafaları karıştırdı. Yayıncı kuruluşun piero'suna göre 33 santim ofsayt var.