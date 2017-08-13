''Katkı yapacaktır''

Alex de Souza, yeni transfer Giuliano'nun Fenerbahçe'ye faydalı olacağını söyledi.

Efsane oyuncu, Brezilyalı maestro ile aynı şehirde doğduklarını belirterek, "Çok iyi oyuncu ve iyi bir insandır. Sadece 10 numarada değil sağda da oynayabilir. Brezilya Milli Takımı'nda da görev yaptı. Fenerbahçe'de iyi olacağını düşünüyorum ve bol şans diliyorum" yorumunda bulundu.