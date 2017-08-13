 Göztepe'nin şakası yok – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    'nin şakası yok

    Göztepe'nin şakası yok

    5. dakikada geri düşmesine rağmen Castro ve Scarione’nin golleri ile öne geçen sarı-kırmızılılar Skrtel’i tutamayınca üç puanı kaçıran taraf oldu.

    Süper Lig'de en son 2002- 2003'te yer aldıktan sonra amatör kümeye gerileyen Göztepe, 14 yıl sonra F.Bahçe maçıyla tekrar Süper Lig'e döndü. Ligdeki son maçında F.Bahçe ile karşılaşan sarı-kırmızılı ekibin, 5 bin 187 gün sonra ilk rakibi F.Bahçe oldu. En son 2010-2011 sezonunda Bucaspor'la Süper Lig'de temsil edilen İzmir futbolunun Süper Lig hasreti de sona erdi.

    9 YENİ İSİM İLK 11'DE
    TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan 'nin geçen sezonki kadrosundan sadece Scwechlen ve Jahovic ilk 11'de oynadı. Sarı-kırmızılı ekibin 8 yeni yabancısının yanı sıra Sabri Sarıoğlu da ilk 11'de şans buldu. İzmir temsilcisinin iki golünü de eski Kasımpaşalılar Castro ve Scariole attı. Seyircisinden yoksun olmasına rağmen Süper Lig'de şampiyonluk adayı 'yi elinden kaçıran Göztepe'nin sergilediği futbol, geçer not aldı. Otoriteler, "Bu takım Süper Lig'de iyi işler yapabilir. Bu ışığı gösterdiler. Süper Lig'e renk katacaklardır" yorumlarını yaptılar.

    1389 GÜN SONRA
    Teknik direktörlük kariyerine 2011-2012 sezonunda TFF 3. Lig temsilcisi Dardanelspor'da başladıktan sonra 2012-2013 sezonunda takımı 2. Lig'e taşıyan Tamer Tuna, 2013-2014'te 9 hafta takımın başında kaldı. Görevinden ayrıldıktan sonra Gaziantepspor ile Sivasspor'da Sergen Yalçın'ın ve Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılıklarını yapan 41 yaşındaki Tamer Tuna, bin 389 gün sonra tekrar teknik direktör olarak Göztepe'nin başında sahaya çıktı.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:15
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