Göztepe'nin şakası yok
5. dakikada geri düşmesine rağmen Castro ve Scarione’nin golleri ile öne geçen sarı-kırmızılılar Skrtel’i tutamayınca üç puanı kaçıran taraf oldu.
9 YENİ İSİM İLK 11'DE
TFF 1. Lig'den Süper Lig'e çıkan Göztepe'nin geçen sezonki kadrosundan sadece Scwechlen ve Jahovic ilk 11'de oynadı. Sarı-kırmızılı ekibin 8 yeni yabancısının yanı sıra Sabri Sarıoğlu da ilk 11'de şans buldu. İzmir temsilcisinin iki golünü de eski Kasımpaşalılar Castro ve Scariole attı. Seyircisinden yoksun olmasına rağmen Süper Lig'de şampiyonluk adayı Fenerbahçe'yi elinden kaçıran Göztepe'nin sergilediği futbol, geçer not aldı. Otoriteler, "Bu takım Süper Lig'de iyi işler yapabilir. Bu ışığı gösterdiler. Süper Lig'e renk katacaklardır" yorumlarını yaptılar.
1389 GÜN SONRA
Teknik direktörlük kariyerine 2011-2012 sezonunda TFF 3. Lig temsilcisi Dardanelspor'da başladıktan sonra 2012-2013 sezonunda takımı 2. Lig'e taşıyan Tamer Tuna, 2013-2014'te 9 hafta takımın başında kaldı. Görevinden ayrıldıktan sonra Gaziantepspor ile Sivasspor'da Sergen Yalçın'ın ve Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yardımcılıklarını yapan 41 yaşındaki Tamer Tuna, bin 389 gün sonra tekrar teknik direktör olarak Göztepe'nin başında sahaya çıktı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:15
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
Göztepe'nin şakası yok haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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