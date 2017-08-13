Fener'den film gibi operasyon!
Fenerbahçe ile Trabzonsporlu yöneticiler arasında yaşanan Giuliano çekişmesinde gülen taraf sarı-lacivertli kulüp oldu.
Giuliano, F.Bahçe ve Trabzonspor'u karşı karşıya getirdi. Bordo-mavililer, "Biz Zenit'le anlaştık" iddiasında bulunsa da sarı-lacivertliler 4 yıllığına anlaştıklarını açıkladıkları transfer Mahmut Uslu'nun Brezilyalı futbolcuyu önceki gün havaimanında Trabzonlular'dan kaçırdığı ortaya çıktı.
PASAPORT KONTROLÜNE GİRMESİ GEREKİYOR
Filmlere konu olarak bir operasyona imza atan Uslu'yla, havalimanı çıkışında Trabzonlu profesyonellerin Giuliano'yu beklediği haberi geldi.
Bunun üzerine Atatürk Havaalanı'nda görevli bir kişiyi arayan Uslu, durumu anlatmak zorunda kaldı ve "Bu adamın normal çıkıştan değil de, başka bir çıkıştan pasaport kontrolüne girmesi gerekiyor" dedi.
DİKKAT ET TRABZONSPOR KAÇIRABİLİR
Olay yerindeki idari menajer Hasan Çetinkaya'yı da sıkı sıkı tembihleyen Mahmut Uslu, bir kez daha telefona sarıldı ve aynı kişiyi arayıp bu kez Trabzon'un bu oyuncuyu kaçırabileceği bilgisini paylaşıyor.
Oyuncu çıkış kapısına adım atar atmaz F.Bahçe güvenlik personeli hemen Brezilyalı oyuncunun etrafını sararken çıkış organizasyonu başarılı bir şekilde tamamladılar.
AKSAKLIK OLMASIN DİYE BAŞKA ALANDAN ÇIKARDIK DEMİŞLERDİ
Ardından kulübün yolunu tutan sarı-lacivertli heyet, oyuncunun Genel Havacılık bölümünden çıkarılması için şu açıklamayı yapmıştı: "Futbolcu, emniyet birimleriyle yapılan karşılıklı istişare sonucu, herhangi bir yoğunluk yaşanmaması ve havalimanının genel işleyişinde bir aksaklık yaratmamak adına başka bir alandan ayrılmıştır."
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 14:24
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Fenerbahçe'nin "10 numara" tercihi
Toplam 5
Yorum
jayjay bu 11 le 100 gol garanti diyorum
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 128
Yorum
yılmaz Tüm Trabzonsporlu camiasına sesleniyorum.. Trabzonspor taraftarını ve halkını seven biri olarak söylüyorum bunu.. Kardeşlerim size dost görünüp kazık atan her zaman Galatasaray olmuştur, Fenerbahçe değil..Galatasaray her zaman Fenerbahçeyle çekişmesinde sizi dost görüntüsüyle yanına çekmiştir.. Umarım bunu bir gün anlarsınız. Trabzonspor'un havuzdan aldığı payın az olduğunu 4. Büyük olarak yükseltilmesi gerektiğini ve bu hakkın teminini bizzat Aziz Yıldırım yapmıştır.. seversiniz sevmezsiniz o ayrı konu. Saygılar
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G.Saray’da bırakacak!
Toplam 7
Yorum
gs tamam o zaman bu sene bıraksın
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