 F.Bahçe’de 3 yeni isim – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    F.Bahçe’de 3 yeni isim

    F.Bahçe’de 3 yeni isim
    Transfer döneminde 7 oyuncuyu kadrosuna dahil eden F.Bahçe'de bu isimlerden Dirar, Isla ve Valbuena 11'de başladı. Kameni de yedekti. Şener'in yerine sağ bekte görev alan Isla ilk kez resmi bir maçta 11'de şans buldu.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:46
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