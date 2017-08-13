 Eski haber müdürüne ByLock'tan gözaltı – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Ağustos 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Eski haber müdürüne ByLock'tan gözaltı

    Eski haber müdürüne ByLock'tan gözaltı

    Fenerbahçe TV eski Haber Müdürü Yasir Kaya, terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

    Terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen Fenerbahçe TV'nin eski haber müdürü Yasir Kaya'yı İstanbul Güvenlik Şube müdürlüğü ekipleri gözaltına aldı. Yasir Kayar, 2004 yılında CNN Türk'den FBTV'ye transfer olmuştu.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 03:02
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Eski haber müdürüne ByLock'tan gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.