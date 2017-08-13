Eski haber müdürüne ByLock'tan gözaltı
Fenerbahçe TV eski Haber Müdürü Yasir Kaya, terör örgütü FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı gerekçesiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 03:02
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
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