Deplasman fakiri

Son 6 sezonun 4'üne deplasmanda başlayan ve bu maçlarda hiç kazanamayan Fenerbahçe, Göztepe ile berabere kalarak bu sezona da aynı tarife ile başladı. Sarı-lacivertli ekip bu 4 maçın ikisini kaybederken, 2 maç ise berabere sonuçlandı.



İşte o maçlar:



Sezon Rakip Maç

2017-18 Göztepe 2-2

2016-17 Başakşehir 1-0

2013-14 Konyaspor 3-2

2012-13 Elazığspor 1-1