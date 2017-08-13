 Deplasman fakiri – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    Deplasman fakiri

    Deplasman fakiri
    Son 6 sezonun 4'üne deplasmanda başlayan ve bu maçlarda hiç kazanamayan Fenerbahçe, Göztepe ile berabere kalarak bu sezona da aynı tarife ile başladı. Sarı-lacivertli ekip bu 4 maçın ikisini kaybederken, 2 maç ise berabere sonuçlandı.

    İşte o maçlar:

    Sezon Rakip Maç
    2017-18 Göztepe 2-2
    2016-17 Başakşehir 1-0
    2013-14 Konyaspor 3-2
    2012-13 Elazığspor 1-1
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:54
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