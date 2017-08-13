Bak yeşil yeşil
Göztepe deplasmanında Alper ile öne geçen sarı-lacivertliler, Castro ve Scarione’ye engel olamadı. Skrtel’in kafası beraberliğe yetti. Volkan yediği hatalı golle tepki çekti
UYUM SIKINTISI
Fenerbahçe'de eski oyuncular ile yeni transferlerin henüz tam uyum sağlayamadığı gözlenirken, Aykut Kocaman'ın oturtmaya çalıştığı sistemde de sıkıntılar dikkat çekti. Deneyimli isimleri kadrosuna katan Göztepe ise futboluyla ilerisi için umut ışıkları verdi.
4 GOLE RAĞMEN KALİTE DÜŞÜKTÜ
İki takım da maç genelinde temkinli bir futbolu tercih edince goller dışında seyir zevki düşük bir oyun ortaya çıktı. Özellikle Fenerbahçe kendisinden beklenen futbolu sergileyemedi.
ŞAŞIRTAN SAMED HAMLESİ
Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, galibiyet aradıkları son dakikalarda Roman Neustadter'i oyundan çıkararak, genç Samed Karakoç'u sahaya sürdü. Ozan Tufan, Şener ve Salih Uçan gibi isimler kulübede otururken, 20 yaşındaki Samed'in oyuna alınması şaşırttı. Genç futbolcu istenen katkıyı yapamadı, bir de sarı kart gördü.
- 13 Ağustos 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:36
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Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Toplam 15
Yorum
taraftar mac bir gol bir.ama merak etmeyin bunlar fenerin hanesine yazilmaz,sonunda ne yapar ederler yag gibi suyun ustune cikarlar.
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Aykut Kocaman: Şampiyon olacağız
Toplam 17
Yorum
Ali Erdem Sen Besiktaslisin galiba, biraz kendinzie bak sonra konus.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 81
Yorum
Ali Erdem Bu bir teklif mektubudur transfer oldu bitti demiyor ki. Trabzon da iyice abartti. TS ye 8.5 M diyor FB 7 ye aliyor. Ayrica oyuncu istemiyor
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