Bak yeşil yeşil

Göztepe deplasmanında Alper ile öne geçen sarı-lacivertliler, Castro ve Scarione’ye engel olamadı. Skrtel’in kafası beraberliğe yetti. Volkan yediği hatalı golle tepki çekti

Süper Lig'e yaptığı transferlerle şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe daha ilk haftada tökezledi. İzmir'de ligin yeni ekiplerinden Göztepe'ye konuk olan sarı- lacivertli takım 2-2'lik sonuçla 2 puan kaybetti. Maça hızlı giren Fenerbahçe, 5. dakikada Alper Potuk'un hazırlanışı ve bitirişi şık golüyle öne geçti. Ancak galibiyetin daha keyfi çıkartılmadan 8'de skora denge geldi. Castro'nun şutunda kaleci Volkan topu tutmakla yumruklamak arasında kararsız kalınca meşin yuvarlak filelerle buluştu. İkinci yarıda bu kez ev sahibi Göztepe, Scarione'nin sayısıyla 2-1'i yakaladı. 64'te Martin Skrtel kafa ile yanıt verdi. Taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.



UYUM SIKINTISI

Fenerbahçe'de eski oyuncular ile yeni transferlerin henüz tam uyum sağlayamadığı gözlenirken, Aykut Kocaman'ın oturtmaya çalıştığı sistemde de sıkıntılar dikkat çekti. Deneyimli isimleri kadrosuna katan Göztepe ise futboluyla ilerisi için umut ışıkları verdi.



4 GOLE RAĞMEN KALİTE DÜŞÜKTÜ

İki takım da maç genelinde temkinli bir futbolu tercih edince goller dışında seyir zevki düşük bir oyun ortaya çıktı. Özellikle Fenerbahçe kendisinden beklenen futbolu sergileyemedi.



ŞAŞIRTAN SAMED HAMLESİ

Fenerbahçe'de teknik direktör Aykut Kocaman, galibiyet aradıkları son dakikalarda Roman Neustadter'i oyundan çıkararak, genç Samed Karakoç'u sahaya sürdü. Ozan Tufan, Şener ve Salih Uçan gibi isimler kulübede otururken, 20 yaşındaki Samed'in oyuna alınması şaşırttı. Genç futbolcu istenen katkıyı yapamadı, bir de sarı kart gördü.