 ''% 100 penaltıydı'' – Fotomaç – 13 Ağustos 2017
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    13 Ağustos 2017, Pazar
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    ''% 100 penaltıydı''

    ''% 100 penaltıydı''
    F.Bahçe'nin Göztepe karşısında ilk golünü atan , net bir penaltılarının verilmediğini söyledi. Alper, "İlk yarıda Nabil bana top attı, arkamdaki oyuncu bana dokundu, elle de müdahalesi vardı. % 100 penaltıydı. 2. yarıda bana dışarıda faul yapıldı ama düşmedim, devam ettim. Sonra ceza alanında düştüm, bence o da penaltıydı" ifadesini kullandı.
    1. 13 Ağustos 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:55
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