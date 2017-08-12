Yeni Fener sahada
Sarı-lacivertliler, Kocaman yönetiminde sezonun ilk maçına çıkıyor. Valbuena ve Dirar 11’de. Göztepe seyircisi cezalı, 302 F.Bahçeli tribünde olacak.
Spor Toto Süper Lig'de 3 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, takımı bir kez daha efsane hocası Aykut Kocaman'a teslim etmişti. Kadrosunu da Carlos Kameni, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Roberto Soldado, Giuliano, Mauricio İsla, Elif Elmas gibi yıldızlarla donatan sarı-lacivertliler sezonun ilk maçına Göztepe deplasmanında çıkıyor. Kanarya'da teknik direktör Kocaman'ın yeni isimlerden Valbuena ve Dirar'a kesin olarak forma vereceği öğrenildi. Göztepe seyircisi cezalı. 302 Fenerbahçeli deplasman tribünde yerini alacak.
KANARYA RAKİBİNE ÜSTÜN
İki takım daha önce Süper Lig'de 46 kez karşı karşıya geldi. Bunların 21'ini Fenerbahçe kazanırken, 7'sinden Göztepe galibiyetle ayrıldı. 14 yıl sonra birbirlerine yeniden rakip olan iki takımın attıkları gollerde sarı-lacivertlilerin 69-29 üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ile Göztepe arasında 2002-03 sezonunda oynanan son lig maçlarında taraflar İstanbul'da 0-0, İzmir'de ise 1-1 berabere kalmıştı.
ÇİÇEKLİ KARŞILAMA
2017-2018 sezonu ilk maçında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, İzmir'e gitti. Özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli futbolcuları taraftarlar yalnız bırakmadı. Tezahüratlar ve marşlarla söyleyen taraftarlar, bazı futbolculara ve teknik direktör Aykut Kocaman'a çiçek verip, fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, teknik direktör Kocaman'a "Sen bizim kocaman gururumuzsun" şeklinde tezahürat yaptı, herhangi bir taşkınlık yapmadı.
AÇILIŞLARDA DERTLİ
Kanarya, son 5 sezonun 3'ünde ilk hafta maçını deplasmanda oynadı. Bunların 3'ünü de kazanamadı. Elazığ ile 1-1 berabere kaldı, Konya'ya 3-2 yenildi, Başakşehir'e 1-0 kaybetti. İçeride ise Karabük'ü 3-2, Eskişehir'i 2-0 yenmişti.
FERNANDAO VE EKİCİ SAKAT
Sarı-lacivertlilerde yeni sezonun ilk maçı öncesi Jose Fernandao ve Mehmet Ekici sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Valbuena ve Dirar oynayacak. Sağ bekte Şener'in İsla'ya göre bir adım önde olduğu belirtiliyor.
'KUPALAR İÇİN KENETLENELİM'
Fenerbahçe yeni sezon öncesi taraftardan tam destek istedi. Cagliari ve Sturm Graz maçlarında bazı futbolcuların protesto edilmesinin yanlış olduğunu belirten yönetim resmi siteden şu yazıyı paylaştı: "Kulübümüzün en itici gücü taraftarıdır. Sahadaki sporcularımıza olumsuz tezahürat onları aşağı çekmektedir. Oyuncularımızın değersizleştirilmesine izin vermeyiz. Şampiyonluk ve kupalar için camiamızı kenetlenmeye davet ediyoruz"
FORMANIZ SAMPİYON!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni sezon öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı. Kulübün ruhunu, oyuncularına yansıtmak isteyen deneyimli çalıştırıcı çarpıcı ifadeler kullandı. Kocaman "Burası dünya kulübü, bu forma şampiyon forma. Geçtiğimiz aylarda basketbol takımımız Euroleague şampiyonu oldu. Ramil Guliyev 200 metrede dünya şampiyonu oldu. Siz onlarla aynı formayı taşıyorsunuz. Sıra sizde" diye konuştu.
Aykut Kocaman sözlerini şöyle tamamladı: "Aklınızdan hiçbir zaman Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çıkarmayın. Üzerinizde Fenerbahçe forması olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Ne yaparsanız yapın, savaşın. İyi günlerimiz de olacak, kötü günlerimiz de. Ama biz savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"
REKORLARIN TAKIMI
-3375 puanla lig tarihinin en fazla puan toplayan takımı.
-1113 galibiyetle lig tarihinin en fazla kazanan takımı.
-3433 golle ligin en skorer takımı.
-6 gole bir sezonda kalesinde en az gol gören ekip.
-8-4'lük G.Antep galibiyetiyle ligin gol rekorunun kırıldığı maçın kazananı.
-Ligin ilk 8 maçını kazanan tek takım.
-554 hafta ile en fazla liderlik koltuğuna oturan takım.
-17 maçın 16'sını kazanarak ligin 2. yarısında en fazla galibiyet alan takım.
-Art arda 12 maçla deplasmanda en fazla kazanan takım.
-Bitime 3 hafta kala 3 kez şampiyonluk ilan eden tek takım.
-En çok puanla (93) şampiyon olan takım.
-Lig tarihinin en iyi averaja (76) sahip takımı.
Emre BOL
KANARYA RAKİBİNE ÜSTÜN
İki takım daha önce Süper Lig'de 46 kez karşı karşıya geldi. Bunların 21'ini Fenerbahçe kazanırken, 7'sinden Göztepe galibiyetle ayrıldı. 14 yıl sonra birbirlerine yeniden rakip olan iki takımın attıkları gollerde sarı-lacivertlilerin 69-29 üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ile Göztepe arasında 2002-03 sezonunda oynanan son lig maçlarında taraflar İstanbul'da 0-0, İzmir'de ise 1-1 berabere kalmıştı.
ÇİÇEKLİ KARŞILAMA
2017-2018 sezonu ilk maçında Göztepe'ye konuk olacak Fenerbahçe, İzmir'e gitti. Özel uçakla Adnan Menderes Havalimanı'na gelen sarı-lacivertli futbolcuları taraftarlar yalnız bırakmadı. Tezahüratlar ve marşlarla söyleyen taraftarlar, bazı futbolculara ve teknik direktör Aykut Kocaman'a çiçek verip, fotoğraf çektirdi. Taraftarlar, teknik direktör Kocaman'a "Sen bizim kocaman gururumuzsun" şeklinde tezahürat yaptı, herhangi bir taşkınlık yapmadı.
AÇILIŞLARDA DERTLİ
Kanarya, son 5 sezonun 3'ünde ilk hafta maçını deplasmanda oynadı. Bunların 3'ünü de kazanamadı. Elazığ ile 1-1 berabere kaldı, Konya'ya 3-2 yenildi, Başakşehir'e 1-0 kaybetti. İçeride ise Karabük'ü 3-2, Eskişehir'i 2-0 yenmişti.
FERNANDAO VE EKİCİ SAKAT
Sarı-lacivertlilerde yeni sezonun ilk maçı öncesi Jose Fernandao ve Mehmet Ekici sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Valbuena ve Dirar oynayacak. Sağ bekte Şener'in İsla'ya göre bir adım önde olduğu belirtiliyor.
'KUPALAR İÇİN KENETLENELİM'
Fenerbahçe yeni sezon öncesi taraftardan tam destek istedi. Cagliari ve Sturm Graz maçlarında bazı futbolcuların protesto edilmesinin yanlış olduğunu belirten yönetim resmi siteden şu yazıyı paylaştı: "Kulübümüzün en itici gücü taraftarıdır. Sahadaki sporcularımıza olumsuz tezahürat onları aşağı çekmektedir. Oyuncularımızın değersizleştirilmesine izin vermeyiz. Şampiyonluk ve kupalar için camiamızı kenetlenmeye davet ediyoruz"
FORMANIZ SAMPİYON!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yeni sezon öncesi futbolcularıyla toplantı yaptı. Kulübün ruhunu, oyuncularına yansıtmak isteyen deneyimli çalıştırıcı çarpıcı ifadeler kullandı. Kocaman "Burası dünya kulübü, bu forma şampiyon forma. Geçtiğimiz aylarda basketbol takımımız Euroleague şampiyonu oldu. Ramil Guliyev 200 metrede dünya şampiyonu oldu. Siz onlarla aynı formayı taşıyorsunuz. Sıra sizde" diye konuştu.
Aykut Kocaman sözlerini şöyle tamamladı: "Aklınızdan hiçbir zaman Fenerbahçe'nin büyüklüğünü çıkarmayın. Üzerinizde Fenerbahçe forması olduğunu hiçbir zaman unutmayın. Ne yaparsanız yapın, savaşın. İyi günlerimiz de olacak, kötü günlerimiz de. Ama biz savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğiz"
REKORLARIN TAKIMI
-3375 puanla lig tarihinin en fazla puan toplayan takımı.
-1113 galibiyetle lig tarihinin en fazla kazanan takımı.
-3433 golle ligin en skorer takımı.
-6 gole bir sezonda kalesinde en az gol gören ekip.
-8-4'lük G.Antep galibiyetiyle ligin gol rekorunun kırıldığı maçın kazananı.
-Ligin ilk 8 maçını kazanan tek takım.
-554 hafta ile en fazla liderlik koltuğuna oturan takım.
-17 maçın 16'sını kazanarak ligin 2. yarısında en fazla galibiyet alan takım.
-Art arda 12 maçla deplasmanda en fazla kazanan takım.
-Bitime 3 hafta kala 3 kez şampiyonluk ilan eden tek takım.
-En çok puanla (93) şampiyon olan takım.
-Lig tarihinin en iyi averaja (76) sahip takımı.
Emre BOL
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:55
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Bence Çok iyi trasfer
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