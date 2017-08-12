 Vardar 5 euro – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Vardar 5 euro

    Vardar 5 euro
    Kanarya, Avrupa Ligi play-off turunda Vardar ile eşleşmişti. 17 Ağustos 2017 tarihindeki ilk maçın biletleri bugün satışa çıkıyor. Resmi siteden yapılan açıklamada maça gitmek isteyen taraftarların Maraton Tribünü altındaki kombine satış bölümünden 5 euro karşılığı biletlerini alabileceği belirtildi.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:14
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