İmza törenin ardından FBTV'ye açıklamalarda bulunan Şekip Mosturoğlu, önemli bir ismi kadroya dahil ettiklerini belirterek, "Taraftar bu anı merak ediyordu ve bu nedenle canlı olarak yayınladık. Bu resmi imza törenidir ancak önümüzdeki hafta basın tanıtımı yapacağız. Aynı gün Roberto Soldado ve Mauricio Isla'nın da basın tanıtımı olacak." dedi.

Gelecek hafta kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın da aralarında olacağını kaydeden Mosturoğlu, "Bu transfer konusunda özellikle dün akşamdan bu yana çok ciddi bir şekilde mesai harcadık ve çok çalıştık. Futbolcumuzu uzun süreden beri takip ediyoruz ve Fenerbahçe'yi isteyen bir futbolcu. Kendisi bu imza için fedakarlıklar da yaptı. Biz kendisine inanıyoruz ve güveniyoruz. Buradan emeği geçen herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.





- Giuliano: "Taraftarın tutkusunu hissediyorum"

Sarı-lacivertli takımın yeni transferi Giuliano Victor De Paula ise performansının en iyi seviyeye çıkmasını istediğini dile getirdi.

Fenerbahçeli yöneticilere, kendisine inandıkları ve bunu hissettirdikleri için teşekkür eden Giuliano, şunları söyledi:

"Fedakarlıklar yapıldı ve olumlu sonuçlandı. Benim tek beklentim; gerçekten katkı sağlamak. Sahada gollerle, asistlerle takımıma katkı sağlamak istiyorum. Önemli olan da bu ve performansımın en iyi seviyesine ulaşmasını istiyorum. Umarım harika bir yıl geçiririz."

Sarı-lacivertli taraftarların kendisine ilgi ve sevgi göstermesinin mutluluk verici olduğunu kaydeden Brezilyalı futbolcu, "Güzel mesajları için teşekkür ederim. Taraftarın tutkusunu hissediyorum. Bana güvendikleri için teşekkürler. Sahamızda oynayacağımız ilk maçta onları tribüne davet ediyorum. Çünkü birlikte güzel şeyler başarabileceğimize inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sarı-lacivertli takımın idari menajeri Hasan Çetinkaya da Giuliano ile geçen sezon ilgilendiklerini ancak transferin bu seneye nasip olduğunu söyledi.