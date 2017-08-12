 Soldado taş gibi – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Soldado taş gibi

    Soldado taş gibi

    İspanyol boğası sapasağlam çıktı. Kontrollerde hiçbir sıkıntı yok. Sağlık kontrolünden geçip imzayı atan Soldado, FB TV’ye konuştu.

    Kanarya, ile sözleşme imzaladığını dün resmi sitesinden duyurdu. İspanyol forvetin 2+1 yıllığına çubuklu formayı taşıyacağı kaydedildi. Villarreal'den transfer edilen 32 yaşındaki golcünün hakkındaki sakatlık dedikodularına da sağlık heyeti son verdi. Fenerbahçe sağlık heyetinin yapılan kontroller sonrası tespitleri:

    1 - Çapraz bağları koptuktan sonra çok iyi bir ameliyat geçirmiş.
    2 - İspanya'dan gelen raporları çok temizdi.
    3 - Bağlarıyla alakalı hiçbir sorunu yok. İstanbul'da yapılan kontrolleri sonrası da en ufak bir sıkıntıya rastlanmadı.
    4 - Kas gruplarının gücüne de ayrı ayrı bakıldı. Tamamen hazır durumda.

    HAYATIMI ADAYACAĞIM
    Kanarya, Roberto Soldado ile sözleşme imzaladığını dün resmi sitesinden duyurdu. İspanyol forvetin 2+1 yıllığına çubuklu formayı taşıyacağı kaydedildi. Sağlık kontrollerinde de turp gibi çıkan Soldado, FB TV'ye önemli açıklamalar yaptı. İspanyol golcü, ""Kendimi şu anda çok iyi hissediyorum. Çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Beni burada çok sıcak karşıladılar. Şu anda çalışmak için her türlü imkanın burada olduğunu görebiliyorum" dedi. Kulübün tarihinin kendisini çok etkilediğini belirten Soldado, "Burayı seçme noktasında en önemlisi, bu kulübün sahip olduğu tarihti. Taraftarımıza karşılama için teşekkür ediyorum. Ben bu takım için her şeyimi vereceğim. Burada olduğum süre boyunca hayatımı bu formaya adayacağım. Gereken ne varsa yapacağım" diye konuştu.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Soldado taş gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.