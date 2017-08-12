 ‘Robin gidecek’ – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    ‘Robin gidecek’

    ‘Robin gidecek’
    Feyenoord'un gündemindeki için babası ilginç açıklamalarda bulundu. RTV Rijnmond'a konuşan Bob van Persie "Oğlumun, Feyenoord'a döneceğini düşünüyorum. Sonuçta transfer dönemi henüz bitmedi" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:36
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