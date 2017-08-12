 L’Equipe’ten özür – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    L’Equipe’ten özür

    L’Equipe’ten özür
    Fransızların ünlü gazetesi önceki gün Süper Lig tanıtımını yaparken 2010-11 şampiyonu olarak Trabzonspor yazmıştı. Dün bir özür metni yayınladılar "2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandılar. Sarı-lacivertliler, L'Equipe'e teşekkür etti.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:57
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