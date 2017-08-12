L’Equipe’ten özür
Fransızların ünlü gazetesi önceki gün Süper Lig tanıtımını yaparken 2010-11 şampiyonu olarak Trabzonspor yazmıştı. Dün bir özür metni yayınladılar "2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandılar. Sarı-lacivertliler, L'Equipe'e teşekkür etti.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:57
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Bence Çok iyi trasfer
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