L’Equipe’ten özür

Fransızların ünlü gazetesi önceki gün Süper Lig tanıtımını yaparken 2010-11 şampiyonu olarak Trabzonspor yazmıştı. Dün bir özür metni yayınladılar "2010-11 sezonu şampiyonu Fenerbahçe'dir" ifadelerini kullandılar. Sarı-lacivertliler, L'Equipe'e teşekkür etti.