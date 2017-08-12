 Kumpasçılar aktif ByLock’çu – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Kumpasçılar aktif ByLock’çu

    Kumpasçılar aktif ByLock’çu

    F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivas Başkanı Mecnun Odyakmaz, eski futbolcular Ümit Karan ve İbrahim Akın'ın aralarında bulunduğu kişilere kumpas kurdukları iddiasıyla 20'si tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

    16'sı tutuklu 23 sanık duruşmaya katıldı. Sanıklardan Mehmet Baransu'nun yakalandığı tarihe kadar aktif olarak FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock'u kullandığı tespit edildi. Nazmi Ardıç 58 bin 213 kere ByLock'a erişim sağlamış. Mehmet Arslan 49 bin 704 kez girmiş. Ahmet Davulcu 44 bin 741 defa ByLock kullanmış. Mehmet Baransu da 1565 kez ByLock'a giriş yapmış.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Kumpasçılar aktif ByLock’çu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.