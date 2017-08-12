Kumpasçılar aktif ByLock’çu

F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivas Başkanı Mecnun Odyakmaz, eski futbolcular Ümit Karan ve İbrahim Akın'ın aralarında bulunduğu kişilere kumpas kurdukları iddiasıyla 20'si tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

16'sı tutuklu 23 sanık duruşmaya katıldı. Sanıklardan Mehmet Baransu'nun yakalandığı tarihe kadar aktif olarak FETÖ'nün haberleşme ağı ByLock'u kullandığı tespit edildi. Nazmi Ardıç 58 bin 213 kere ByLock'a erişim sağlamış. Mehmet Arslan 49 bin 704 kez girmiş. Ahmet Davulcu 44 bin 741 defa ByLock kullanmış. Mehmet Baransu da 1565 kez ByLock'a giriş yapmış.