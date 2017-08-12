 "Kargo uçağı gibi..." – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    "Kargo uçağı gibi..."

    "Kargo uçağı gibi..."

    A Spor yorumcusu , Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında sarı-lacivertli takımı analiz etti.

    , Göztepe - Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Toroğlu'nun sözleri:

    "F.BAHÇE'Yİ UMDUĞUM GİBİ BULMADIM"
    Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe'ye göre futbolcular birbirlerine yardıma koşuyorlar, basıyorlar. Göztepe toplama bir takım. Yeni bir takım olmasına göre Fenerbahçe'den daha çok organize oluyor. İlk yarı beni şaşırtan bu oldu. Fenerbahçe'yi umdugum gibi bulmadım. Çok güzel bir gol attılar., ofsayt var mı yok mu tartışması olabilir. Varsa 5 santim yoksa 10 santim.

    "VOLKAN, KARGO UÇAĞI GİBİ..."
    Volkan ağırlaşmış. nakliye uçakları varya ağır kalkarlar ağır giderler, Kargo uçağı gibi düştü. Volkanın işi zor. Geçen seneki kalecide Volkan'dan iyidi. Volkan iyi değil. Volkan 2-3 senedir iyi değil.

    "AYKUT'TAN ÇEKİNİYORLAR"
    Oyuncular Advocaat'ı geçen sene pek sallamıyordu. Ama Aykut 'dan çekiniyorlar.

    "GİULİANO F.BAHÇE İÇİN PAHALIYA PATLADI"
    Kulüpler futbolcuya gidiyorlar, diğer kulüpler de ona gidiyorlar fiyat yükseltiyorlar bu yanlış. Bak oyuncu pahalıya patladı Fenerbahçe için. Yerli oyuncuya verirse para burada kalacak, yabancıya verirsen gidecek.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:29
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    "Kargo uçağı gibi..." haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.