"Kargo uçağı gibi..."
A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Göztepe - Fenerbahçe maçının devre arasında sarı-lacivertli takımı analiz etti.
Erman Toroğlu, Göztepe - Fenerbahçe maçı hakkında açıklamalarda bulundu. İşte Toroğlu'nun sözleri:
"F.BAHÇE'Yİ UMDUĞUM GİBİ BULMADIM"
Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe'ye göre futbolcular birbirlerine yardıma koşuyorlar, basıyorlar. Göztepe toplama bir takım. Yeni bir takım olmasına göre Fenerbahçe'den daha çok organize oluyor. İlk yarı beni şaşırtan bu oldu. Fenerbahçe'yi umdugum gibi bulmadım. Çok güzel bir gol attılar., ofsayt var mı yok mu tartışması olabilir. Varsa 5 santim yoksa 10 santim.
"VOLKAN, KARGO UÇAĞI GİBİ..."
Volkan ağırlaşmış. nakliye uçakları varya ağır kalkarlar ağır giderler, Kargo uçağı gibi düştü. Volkanın işi zor. Geçen seneki kalecide Volkan'dan iyidi. Volkan iyi değil. Volkan 2-3 senedir iyi değil.
"AYKUT'TAN ÇEKİNİYORLAR"
Oyuncular Advocaat'ı geçen sene pek sallamıyordu. Ama Aykut 'dan çekiniyorlar.
"GİULİANO F.BAHÇE İÇİN PAHALIYA PATLADI"
Kulüpler futbolcuya gidiyorlar, diğer kulüpler de ona gidiyorlar fiyat yükseltiyorlar bu yanlış. Bak oyuncu pahalıya patladı Fenerbahçe için. Yerli oyuncuya verirse para burada kalacak, yabancıya verirsen gidecek.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 23:29
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Selçuk’un yerine Fernando
Toplam 2
Yorum
Selcuk yeter Selçuk inan yeter abicim artık yerini başkalarına bırak. adam eksiltmeyip yalnızca pas atıp durarak oynayan ortasaha istemiyoruz.
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 34
Yorum
mustafa la ben böyle turk futboluna ayak bağı bir kulüp görmedim pes ya
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Trabzonspor, Giuliano için FIFA'ya gidiyor
Toplam 34
Yorum
prana_61 işin içinde fb olunca yaşananlar normal geliyo çünkü fb nin olduğu yerde karekter 3 kağıt vs mübahtır bakıyım fifaya ne cvpveceniz?
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