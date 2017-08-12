Göztepe - Fenerbahçe | Canlı Anlatım
Sarı-lacivertliler, Kocaman yönetiminde sezonun ilk maçına çıkıyor. Valbuena ve Dirar 11’de. Göztepe seyircisi cezalı, 302 F.Bahçeli tribünde takımlarını destekliyor. Mücadele saat 21.45'te başladı.
Spor Toto Süper Lig'de 3 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, takımı bir kez daha efsane hocası Aykut Kocaman'a teslim etmişti. Kadrosunu da Carlos Kameni, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Roberto Soldado, Giuliano, Mauricio İsla, Elif Elmas gibi yıldızlarla donatan sarı-lacivertliler sezonun ilk maçına Göztepe deplasmanında çıkıyor. Göztepe seyircisi cezalı. 302 Fenerbahçeli deplasman tribünde yerini alıyor.
KANARYA RAKİBİNE ÜSTÜN
İki takım daha önce Süper Lig'de 46 kez karşı karşıya geldi. Bunların 21'ini Fenerbahçe kazanırken, 7'sinden Göztepe galibiyetle ayrıldı. 14 yıl sonra birbirlerine yeniden rakip olan iki takımın attıkları gollerde sarı-lacivertlilerin 69-29 üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ile Göztepe arasında 2002-03 sezonunda oynanan son lig maçlarında taraflar İstanbul'da 0-0, İzmir'de ise 1-1 berabere kalmıştı.
AÇILIŞLARDA DERTLİ
Kanarya, son 5 sezonun 3'ünde ilk hafta maçını deplasmanda oynadı. Bunların 3'ünü de kazanamadı. Elazığ ile 1-1 berabere kaldı, Konya'ya 3-2 yenildi, Başakşehir'e 1-0 kaybetti. İçeride ise Karabük'ü 3-2, Eskişehir'i 2-0 yenmişti.
FERNANDAO VE EKİCİ SAKAT
Sarı-lacivertlilerde yeni sezonun ilk maçı öncesi Jose Fernandao ve Mehmet Ekici sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Valbuena ve Dirar oynayacak.
Stat: Bornova
Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu
Saat: 21.45
Yayın: beIN Sports 1
Göztepe: Beto, Sabri, Kadu, Peybernes, Leo, Rotman, Castro, Scarione, Gouffran, Jahovic, Ghilas.
Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 21:47
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Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu
Toplam 7
Yorum
Fiko Son 2 senedir FB ve gs kötü durumda olduğundan ve tff yi de arkasına alarak hakem desteğiyle şampiyon yaptılar ama bu sene yedirmezler hacı
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Giuliano Ülker Stadyumu'nu gezdi
Toplam 3
Yorum
hep eziklik trabzon fenerle çarpıştıkça EZİLİYOR bu inat neden..
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Fenerbahçe Giuliano transferini resmen açıkladı
Toplam 13
Yorum
61 GÖRDÜNÜZMÜ DÜNYA KAÇ BUCAK FENERBAHÇE İLE UĞRAŞILMAZ YERİN DİBİNE BATTINIZ MEHMET EKİCİ TIRASFERİNDEDE BATTINIZ AKILLANDINIZMI
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