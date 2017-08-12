Göztepe - Fenerbahçe | Canlı Anlatım

Spor Toto Süper Lig'de 3 sezondur şampiyonluğa hasret kalan Fenerbahçe, takımı bir kez daha efsane hocası Aykut Kocaman'a teslim etmişti. Kadrosunu da Carlos Kameni, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Roberto Soldado, Giuliano, Mauricio İsla, Elif Elmas gibi yıldızlarla donatan sarı-lacivertliler sezonun ilk maçına Göztepe deplasmanında çıkıyor. Göztepe seyircisi cezalı. 302 Fenerbahçeli deplasman tribünde yerini alıyor.



KANARYA RAKİBİNE ÜSTÜN

İki takım daha önce Süper Lig'de 46 kez karşı karşıya geldi. Bunların 21'ini Fenerbahçe kazanırken, 7'sinden Göztepe galibiyetle ayrıldı. 14 yıl sonra birbirlerine yeniden rakip olan iki takımın attıkları gollerde sarı-lacivertlilerin 69-29 üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ile Göztepe arasında 2002-03 sezonunda oynanan son lig maçlarında taraflar İstanbul'da 0-0, İzmir'de ise 1-1 berabere kalmıştı.



AÇILIŞLARDA DERTLİ

Kanarya, son 5 sezonun 3'ünde ilk hafta maçını deplasmanda oynadı. Bunların 3'ünü de kazanamadı. Elazığ ile 1-1 berabere kaldı, Konya'ya 3-2 yenildi, Başakşehir'e 1-0 kaybetti. İçeride ise Karabük'ü 3-2, Eskişehir'i 2-0 yenmişti.



FERNANDAO VE EKİCİ SAKAT

Sarı-lacivertlilerde yeni sezonun ilk maçı öncesi Jose Fernandao ve Mehmet Ekici sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Valbuena ve Dirar oynayacak.







Stat: Bornova

Hakem: Yaşar Kemal Uğurlu



Saat: 21.45

Yayın: beIN Sports 1



Göztepe: Beto, Sabri, Kadu, Peybernes, Leo, Rotman, Castro, Scarione, Gouffran, Jahovic, Ghilas.



Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie.