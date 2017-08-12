 Göztepe - Fenerbahçe | 21.45 – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    - | 21.45

    Göztepe - Fenerbahçe | 21.45

    Sarı-lacivertliler, Kocaman yönetiminde sezonun ilk maçına çıkıyor. Valbuena ve Dirar 11’de. seyircisi cezalı, 302 F.Bahçeli tribünde olacak. Mücadele 21.45'te başlayacak.

    Spor Toto Süper Lig'de 3 sezondur şampiyonluğa hasret kalan , takımı bir kez daha efsane hocası Aykut Kocaman'a teslim etmişti. Kadrosunu da Carlos Kameni, Mathieu Valbuena, Nabil Dirar, Roberto Soldado, Giuliano, Mauricio İsla, Elif Elmas gibi yıldızlarla donatan sarı-lacivertliler sezonun ilk maçına deplasmanında çıkıyor. Göztepe seyircisi cezalı. 302 Fenerbahçeli deplasman tribünde yerini alacak.

    KANARYA RAKİBİNE ÜSTÜN
    İki takım daha önce Süper Lig'de 46 kez karşı karşıya geldi. Bunların 21'ini Fenerbahçe kazanırken, 7'sinden Göztepe galibiyetle ayrıldı. 14 yıl sonra birbirlerine yeniden rakip olan iki takımın attıkları gollerde sarı-lacivertlilerin 69-29 üstünlüğü bulunuyor. Fenerbahçe ile Göztepe arasında 2002-03 sezonunda oynanan son lig maçlarında taraflar İstanbul'da 0-0, İzmir'de ise 1-1 berabere kalmıştı.

    AÇILIŞLARDA DERTLİ
    Kanarya, son 5 sezonun 3'ünde ilk hafta maçını deplasmanda oynadı. Bunların 3'ünü de kazanamadı. Elazığ ile 1-1 berabere kaldı, Konya'ya 3-2 yenildi, Başakşehir'e 1-0 kaybetti. İçeride ise Karabük'ü 3-2, Eskişehir'i 2-0 yenmişti.

    FERNANDAO VE EKİCİ SAKAT
    Sarı-lacivertlilerde yeni sezonun ilk maçı öncesi Jose Fernandao ve Mehmet Ekici sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Yeni transferlerden Valbuena ve Dirar oynayacak.



    İLK 11'LER

    Göztepe: Beto, Sabri, Kadu, Peybernes, Leo, Rotman, Castro, Scarione, Gouffran, Jahovic, Ghilas.

    Fenerbahçe: Volkan, Isla, Neustadter, Skrtel, İsmail, Josef, Mehmet Topal, Alper, Dirar, Valbuena, Van Persie.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 20:45
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