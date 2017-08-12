Giuliano'da şok gelişme!
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Giuliano'da son dakika gelişmesi: Trabzonspor Zenit'le anlaştı!
Fenerbahçe, dün akşam İstanbul'a getirdiği Giuliano'nun transferinde işler karıştı. Sarı-lacivertli ekibin görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği oyuncu için bordo-mavili ekip devreye girdi. Fenerbahçe oyuncuyla anlaşırken, Trabzonspor'un oyuncunun kulübü Zenit'le anlaşmaya vardığı öğrenildi.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:33
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Giuliano coşkusu
Toplam 5
Yorum
I.D.34 6 milyon € iyi bir rakam ben dedim simdi 10 milyon isterler.Cok iyi transfer oldu BRAVO
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Galatasaray'a yeni sponsor
Toplam 3
Yorum
Kartal Adı duyulsun diye sponsor olmuş işte daa
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Gel artık Feghouli
Toplam 2
Yorum
Ertuğrul Bu Cuguhoili gelmese de olur,bu hoça varken,Allah kolaylık versin bizede sabır.
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