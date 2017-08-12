 Giuliano'da şok gelişme! – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Giuliano'da şok gelişme!

    Giuliano'da şok gelişme!

    Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Giuliano'da son dakika gelişmesi: Trabzonspor Zenit'le anlaştı!

    Fenerbahçe, dün akşam İstanbul'a getirdiği Giuliano'nun transferinde işler karıştı. Sarı-lacivertli ekibin görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdiği oyuncu için bordo-mavili ekip devreye girdi. Fenerbahçe oyuncuyla anlaşırken, Trabzonspor'un oyuncunun kulübü Zenit'le anlaşmaya vardığı öğrenildi.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 13:33
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