Giuliano Ülker Stadyumu'nu gezdi
Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano Victor De Paula, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi.
Ardından Maraton Tribünü'nde bulunan Fenerium mağazasına geçen Brezilyalı oyuncu, yeni sezon formalarını ve Fenerium ürünlerini inceledi. Fenerbahçe Televizyonu'nu da ziyaret eden Brezilyalı futbolcu, soyunma odalarını da gezerek stat gezisini saha içinde noktaladı. Giuliano Victor De Paula, Fenerbahçe Televizyonu ziyareti sırasında eski futbolcu ve TV yorumcusu Rıdvan Dilmen ile de sohbet edip, fotoğraf çektirdi.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:03
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Fikret Orman'dan flaş transfer yorumu
Toplam 3
Yorum
FANATİK ALLAH başımızdan eksik etmesin gelmiş geçmiş en iyi başkan.
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Selçuk İnan Galatasaray'dan ayrılıyor mu?
Toplam 4
Yorum
akrabası falan mısın katkısı yok. büyük maçlarda ise hiç yok. ilerleyen yaşına rağmen sürekli artan maaşı var. gs için büyük bir yük bilmem anlatabldim mi ?
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Kapı gibi sözleşme
Toplam 6
Yorum
psikoloji bilmiyosunuz bilerek o para verilmiyor oyuncunun psikolojisi ve dikkati dağılmasın diye. bilgisi olmayan konuşuyor
Giuliano Ülker Stadyumu'nu gezdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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