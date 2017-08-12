Giuliano Ülker Stadyumu'nu gezdi

Fenerbahçe'nin yeni transferi Giuliano Victor De Paula, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'ni gezdi.

Brezilyalı yıldız kulüp binasında Asbaşkan Şekip Mosturoğlu ve İdari Menajer Hasan Çetinkaya ile bir araya geldi ve bir süre sohbet etti. Giuliano Victor De Paula ardından Fenerbahçe Müzesi'ni gezdi. Sarı--lacivertli taraftarlar müzede karşılaştıkları yıldız oyuncuya büyük ilgi gösterdi.



Ardından Maraton Tribünü'nde bulunan Fenerium mağazasına geçen Brezilyalı oyuncu, yeni sezon formalarını ve Fenerium ürünlerini inceledi. Fenerbahçe Televizyonu'nu da ziyaret eden Brezilyalı futbolcu, soyunma odalarını da gezerek stat gezisini saha içinde noktaladı. Giuliano Victor De Paula, Fenerbahçe Televizyonu ziyareti sırasında eski futbolcu ve TV yorumcusu Rıdvan Dilmen ile de sohbet edip, fotoğraf çektirdi.