Giuliano sağlık kontrolünden geçirildi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kendisi ve kulübüyle kiralık olarak transfer edilmesi konusunda görüşmelere başlanan Giuliano'nun, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da bir dizi muayene ve teste tabi tutulduğu belirtildi.

Oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri, kardiyak ile radyolojik testler yapıldığı aktarıldı.