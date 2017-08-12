 Giuliano sağlık kontrolünden geçirildi – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Giuliano sağlık kontrolünden geçirildi

    Giuliano sağlık kontrolünden geçirildi

    Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilen Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula, sağlık kontrolünden geçirildi.

    Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kendisi ve kulübüyle kiralık olarak transfer edilmesi konusunda görüşmelere başlanan Giuliano'nun, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da bir dizi muayene ve teste tabi tutulduğu belirtildi.

    Oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri, kardiyak ile radyolojik testler yapıldığı aktarıldı.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 16:17
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