Giuliano sağlık kontrolünden geçirildi
Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için İstanbul'a davet edilen Brezilyalı futbolcu Giuliano Victor De Paula, sağlık kontrolünden geçirildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, kendisi ve kulübüyle kiralık olarak transfer edilmesi konusunda görüşmelere başlanan Giuliano'nun, Ulus'ta bulunan Liv Hospital'da bir dizi muayene ve teste tabi tutulduğu belirtildi.
Oyuncuya kardiyoloji, kulak-burun-boğaz, ortopedi, genel cerrahi, dahiliye ve göz muayeneleri, kardiyak ile radyolojik testler yapıldığı aktarıldı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 16:17
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F.Bahçe'den flaş Giuliano açıklaması
Toplam 2
Yorum
afyonlu03 Diğerleri Fenerbahçeye karşı her türlü pisliği yapmaya başladılar yine. Siz hepinizsiniz Fenerbahçe tek başına, En büyük Fenerbahçem
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10 milyon euro
Toplam 17
Yorum
emre la 10milyon verion 20 istiyorlar diyorsunuz ortalama 15 gibi bir şey git 15e genç yetenek al gel
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Beşiktaş yeni transferi KAP'a bildirdi
Toplam 1
Yorum
Fatih Hayırlı uğurlu olsun yeni pitbulumuzda oldu atibanın yerıne ıyı ıs gorur
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