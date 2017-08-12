Giuliano coşkusu
Fenerbahçe’nin Zenit’ten kiraladığı 27 yaşındaki Brezilyalı yıldız şehre indi. Sambacı’nın ilk sözleri “En büyük Fenerbahçe” oldu.
Alex de Souza ayrıldığından beri yerini dolduramayan sarı-lacivertliler sonunda aradığı 10 numarayı Zenit'te buldu. Sarı-lacivertlilerden gelen teklife düşünmeden "Evet" diyen Giuliano dün İstanbul'a geldi. Güvenlik gerekçesiyle Genel Havacılık kapısından çıkarılan ve bu nedenle taraftarın karşılayamadığı Guliyev, direkt otele gitti. Sambacı, ilk açıklamasını da FB TV'ye yaptı.
OYNAMAK İÇİN SABIRSIZIM
Taraftarın ilgisinden mutlu olduğunu belirten Giuliano, "Fenerbahçe taraftarının benim hakkımda söylediği sözleri duydum ve çok mutlu oldum. Beni izlemek için çok heyecanlı olduklarını biliyorum. Aynı heyecan benim için de geçerli. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu heyecan da güzel bir birliktelik ortaya koyacaktır" dedi. Kaliteli bir takıma sahip olduklarını belirten Brezilyalı, "Tanıdığım isimler var. Josef de Souza da yakın arkadaşım" dedi. Giuliano, sözlerini Türkçe olarak "En büyük Fenerbahçe" diyerek noktaladı.
KAP'A RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Fenerbahçe, dün akşam İstanbul'a getirdiği Giuliano'nun transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'nin 2017 yaz dönemindeki 7. transferi olan Guiliano'nun satın alma opsiyonu ile kiralandığı öğrenildi. Rus basını, satın alma opsiyon bedelinin 6 milyon euro olduğunu yazmıştı.
ALEX'İN YAŞINDA ALEX'İN ŞEHRİNDEN ALEX'İN POZİSYONUNDA
Fenerbahçelilerin hasretle beklediği 10 numara Giuliano dün İstanbul'a geldi. Peki sarı-lacivertlilerin yeni transfer Giuliano'dan beklentileri neden bu kadar yüksek? Sebebi çok basit. Çünkü o adeta Alex'in ayak izlerine basarak yürüyor. Giuliano da tıpkı Alex gibi 27 yaşında çubuklu formayı sırtına geçiriyor. Heykeli dikilen efsane gibi Coritiba doğumlu ve o da 10 numara pozisyonunda oynuyor. Alex geldiğinde 20 numarayı giymişti, Giuliano'nun tercihi merak ediliyor.
HAKEM FAUL VERMEDİ, VÜCUT GELİŞTİRMEYE GİTTİ
Giuliano oldukça savaşçı bir karaktere sahip. Dnipro forması giyerken rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Ancak hakem "Oyna" dedi. Yediği omuz darbesiyle yerde kalan 27 yaşındaki futbolcu o günden sonra kendisine özel hoca tutup fiziğini geliştirdi. Artık bire birde yıkılması çok zor.
'AKSAKLIK OLMASIN DİYE ÇIKARILMIŞTIR'
Taraftar Giuliano'yu karşılamak için Atatürk Havaalanı'na akın etmişti. 500 taraftar, yeni yıldızlarını göremeden alandan ayrıldı. Kulüpten "Giuliano, emniyet birimleriyle yapılan görüşme sonucu, aksaklık yaşanmaması için Genel Havacılık bölümünden çıkarılmıştır" denildi.
OYNAMAK İÇİN SABIRSIZIM
Taraftarın ilgisinden mutlu olduğunu belirten Giuliano, "Fenerbahçe taraftarının benim hakkımda söylediği sözleri duydum ve çok mutlu oldum. Beni izlemek için çok heyecanlı olduklarını biliyorum. Aynı heyecan benim için de geçerli. Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu heyecan da güzel bir birliktelik ortaya koyacaktır" dedi. Kaliteli bir takıma sahip olduklarını belirten Brezilyalı, "Tanıdığım isimler var. Josef de Souza da yakın arkadaşım" dedi. Giuliano, sözlerini Türkçe olarak "En büyük Fenerbahçe" diyerek noktaladı.
KAP'A RESMİ AÇIKLAMA YAPILDI
Fenerbahçe, dün akşam İstanbul'a getirdiği Giuliano'nun transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdi. Fenerbahçe'nin 2017 yaz dönemindeki 7. transferi olan Guiliano'nun satın alma opsiyonu ile kiralandığı öğrenildi. Rus basını, satın alma opsiyon bedelinin 6 milyon euro olduğunu yazmıştı.
ALEX'İN YAŞINDA ALEX'İN ŞEHRİNDEN ALEX'İN POZİSYONUNDA
Fenerbahçelilerin hasretle beklediği 10 numara Giuliano dün İstanbul'a geldi. Peki sarı-lacivertlilerin yeni transfer Giuliano'dan beklentileri neden bu kadar yüksek? Sebebi çok basit. Çünkü o adeta Alex'in ayak izlerine basarak yürüyor. Giuliano da tıpkı Alex gibi 27 yaşında çubuklu formayı sırtına geçiriyor. Heykeli dikilen efsane gibi Coritiba doğumlu ve o da 10 numara pozisyonunda oynuyor. Alex geldiğinde 20 numarayı giymişti, Giuliano'nun tercihi merak ediliyor.
HAKEM FAUL VERMEDİ, VÜCUT GELİŞTİRMEYE GİTTİ
Giuliano oldukça savaşçı bir karaktere sahip. Dnipro forması giyerken rakibiyle girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Ancak hakem "Oyna" dedi. Yediği omuz darbesiyle yerde kalan 27 yaşındaki futbolcu o günden sonra kendisine özel hoca tutup fiziğini geliştirdi. Artık bire birde yıkılması çok zor.
'AKSAKLIK OLMASIN DİYE ÇIKARILMIŞTIR'
Taraftar Giuliano'yu karşılamak için Atatürk Havaalanı'na akın etmişti. 500 taraftar, yeni yıldızlarını göremeden alandan ayrıldı. Kulüpten "Giuliano, emniyet birimleriyle yapılan görüşme sonucu, aksaklık yaşanmaması için Genel Havacılık bölümünden çıkarılmıştır" denildi.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:56
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Bence Çok iyi trasfer
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