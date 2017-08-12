 Fernandao çok iddialı – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    çok iddialı

    Fernandao çok iddialı
    Kanarya'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasına uzak kalan resmi siteye konuştu. Brezilyalı yıldız "Bu sene çok farklı bir Fenerbahçe var. Lige hazır durumdayız. Ben de takım arkadaşlarımdan geri kalmamak adına çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Fernandao bu sezon şampiyon olmak istediklerini belirtti.
    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:16
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