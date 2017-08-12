Fernandao çok iddialı
Kanarya'da sakatlığı sebebiyle uzun süredir formasına uzak kalan Fernandao resmi siteye konuştu. Brezilyalı yıldız "Bu sene çok farklı bir Fenerbahçe var. Lige hazır durumdayız. Ben de takım arkadaşlarımdan geri kalmamak adına çok çalışıyorum" ifadelerini kullandı. Fernandao bu sezon şampiyon olmak istediklerini belirtti.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Bence Çok iyi trasfer
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