"Fenerbahçe'nin şampiyonluk hayali..."
Rıdvan Dilmen, Göztepe - Fenerbahçe maçını değerlendirdi. Dilmen Fenerbahçe'nin kadro planlamasını eleştirdi.
TFF 1. Lig'in 1. haftasında Fenerbahçe ile Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Rıdvan Dilmen, NTV Spor'da yaptığı analizde Fenerbahçe'nin bu kadro ile şampiyonluktan uzak kalacağını söyledi. İşte Rıdvan Dilmen'in açıklamaları:
"TARAFTAR JOSEF VE MEHMET TOPAL'DAN SIKILDI"
Önemli bir oyuncu alınmak üzere. Bilmiyorum tartışmalı bir durum. Trabzonspor da başvurmuş Giuliano için. Neyse. Geçen sezonki başarısızlıktan sonra önümüzdeki yılın planlamasının doğru yapılması gerektiğini düşünüyorum. Oyunun son bölümüde bir tabloyla karşılaştım. 3 şey söyleyeceğim. Kimse yanlış anlamasın. Yeşil forma Fenerbahçe forması falan değil. Diğeri, Fenerbahçe'de önde Mehmet Topal ve Josef hiç değişmiyor. Her antrenör bu ikiliyi oynatıyor. Arka değişiyor, ön değişiyor, burası değişmiyor.Taraftar artık bu ikiliyi izlemekten sıkıldı.
"2-2'DEN SONRAKİ KADRONUN ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ SIFIR"
Yönetim, başkan ve teknik direktörün şu takımla şampiyon olma hayalleri olmaması lazım. Sezon planlamasına bu kadroyla giriyorsan olmaz. Fenerbahçe'de 11'e banko yazacağın 2 isim var: Skrtel ve Valbuena. Valbuena'yı çıkar. Diğerlerini sayıyorum. Aatif bugün gitse neden gitse denmez. Bu kadronun şampiyon olma ihtimali sıfır. Son bölümleri söylüyorum. Samet, Alper, Aatif, İsmail. 2-2'den sonraki bölüm. Fenerbahçe takımı, Samed ve Ahmethan'ı oyuna aldı. Aykut Hoca aslında bir mesaj verdi.
"BEŞİKTAŞ'IN KADROSU DAHA KALİTELİ"
Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki en büyük fark buradan kaynaklanıyor. Beşiktaş deplasmanda en fazla maç kazanan takımlarından. Burada ciddi fark atmıştır. Beşiktaş gidiyor 4 tane atıyor mesela. Çünkü savunmadan topu Oğuzhan alıyor, Fenerbahçe'de Mehmet Topal alıyor. Fenerbahçe'de Dirar oynuyor. Beşiktaş'ta Quaresma.. Alper'in oynadığı yerde Talisca oynuyor.Beşiktaş'ın kadrosu daha kaliteli. Şenol Güneş, Mehmet Topal ya da Josef'ten birini yedek oturtur. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki fark budur.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:22
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Volkan Demirel'den inanılmaz hata
Toplam 26
Yorum
kameni kamenii ikili ilişkilerle kale alınmaz..burası fenerbahçe..kimse fenerden büyük değil..volkan kızağaaa
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Fenerbahçe'den Beşiktaş'a yanıt
Toplam 17
Yorum
ComeToBesiktas Aykut'u çok şişiriyor basın ve yorumcular, bu sene sonunda Aykut şutlanır.Fb iyi kadro kursa bile hocadan kaybeder.BJK ligi domine eder
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''Taraftarın tutkusunu hissediyorum''
Toplam 4
Yorum
kederbahçe ey aykut hoca iyi bir kaleciyi fatih hoca neden milli takımda oynatmasın. volkanı oynatacaksan niye kaleci aldırdın.
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