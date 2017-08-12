Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!
Fenerbahçe, ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin Alper Potuk ile bulduğu gol, beIN Sports'un pierosuna göre 33 cm ofsayt olarak belirlendi.
*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:33
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ComeToBesiktas Bu sene GS ve FB sanki apar topar panik havasında transferler yaptı ve çok para harcadı buna rağmen BJK uzak ara Favori. Batacaklar fiyasko
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