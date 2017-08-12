 Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı! – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
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    12 Ağustos 2017, Cumartesi
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    Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!

    Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!

    Fenerbahçe, ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin Alper Potuk ile bulduğu gol, beIN Sports'un pierosuna göre 33 cm ofsayt olarak belirlendi.



    *Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:33
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