Fenerbahçe'nin ilk golü ofsayt çıktı!

Fenerbahçe, ligin ilk haftasında deplasmanda Göztepe ile 2-2 berabere kaldı. Sarı-lacivertlilerin Alper Potuk ile bulduğu gol, beIN Sports'un pierosuna göre 33 cm ofsayt olarak belirlendi.





*Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.