Fenerbahçe'den terör saldırısına kınama
Fenerbahçe Kulübü, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan güvenlik görevlisi ve sivil vatandaş için taziye mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde "Terörü lanetliyoruz" başlığıyla yer alan mesajda, "Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalındaki terör saldırısı sonucunda 1'i 15 yaşındaki bir sivil olmak üzere 2 kişinin şehit edildiği, bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı haberini çok derin bir üzüntüyle öğrendik. Yapılan bu hain terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, ulusumuza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
- 12 Ağustos 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 11:49
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Trabzonspor terörü lanetledi
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Yorum
Bekir Bülbül İki şehidimizin Allah tüm sevenlerine sabır versin mekanlarınız Cennet olsun.
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10 milyon euro
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Yorum
yaşar Arda için her şeyi yapmaya değer.Takım onunla sınıf atlar.Parasını da biz taraftarlar öderiz.
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Abdülkadir için sıraya girdiler
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Yorum
e.tosun çok rahat oynar.5 maç sabır.
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