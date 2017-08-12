 Fenerbahçe'den terör saldırısına kınama – Fotomaç – 12 Ağustos 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Ağustos 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Fenerbahçe'den terör saldırısına kınama

    Fenerbahçe'den terör saldırısına kınama

    Fenerbahçe Kulübü, Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta şehit olan güvenlik görevlisi ve sivil vatandaş için taziye mesajı yayımladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde "Terörü lanetliyoruz" başlığıyla yer alan mesajda, "Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalındaki terör saldırısı sonucunda 1'i 15 yaşındaki bir sivil olmak üzere 2 kişinin şehit edildiği, bir güvenlik görevlisinin de yaralandığı haberini çok derin bir üzüntüyle öğrendik. Yapılan bu hain terör saldırısını lanetliyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine, ulusumuza ve Türk Silahlı Kuvvetlerine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

    1. 12 Ağustos 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 11:49
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçe'den terör saldırısına kınama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.